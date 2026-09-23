ПУМБ закрив єдине відділення у Краматорську через погіршення безпекової ситуації

Перший український міжнародний банк (ПУМБ) 23 вересня закрив єдине відділення у Краматорську Донецької області через загострення безпекової ситуації в регіоні та наближення лінії фронту.

Згідно з повідомленням банку в системі розкриття інформації НКЦПФР, рішення про припинення роботи відділення правління ПУМБ ухвалило 22 вересня з метою мінімізації ризиків для працівників, клієнтів і діяльності банку.

Відділення, розташоване за адресою вул. Миколи Леонтовича, 10, приймало депозити, обслуговувало рахунки та платежі, проводило касові й валютні операції, а також операції з банківськими металами.

Як повідомлялося, наприкінці липня ПУМБ також ухвалив рішення закрити єдине відділення у Слов’янську Донецької області через загострення безпекової ситуації та наближення лінії фронту.

За даними Нацбанку, станом на 1 липня 2026 року мережа ПУМБ налічувала 220 відділень.

Джерело: https://smida.gov.ua/db/feed/showform/filia/159564