Міносвіти просить додати 3,6 млрд грн до проєкту держбюджету-2027, в Мінфіні здивовані таким проханням

Міністр освіти і науки Андрій Бутенко просить додати 3,6 млрд грн на освіту до проєкту державного бюджету на 2027 рік.

"Безпека навчання і доступ до очного формату, облаштування укриттів, оновлення просторів "Нової української школи", модернізація їдалень, закупка обладнання для харчоблоків і шкільні автобуси, обладнання майстерень – все це потребує уваги. І тут колеги, ми сподіваємося на спільну роботу і підтримку, тому що ми б хотіли залишити ці витрати принаймні на рівні минулого року, тому що зараз в проєкті вони дещо нижчі. Нам потрібні нові бомбосховища, нові протирадіоактивні укриття, підземні школи і добудовувати те, що уже розпочато. В цілому, для того, щоб закрити цей напрямок й інші напрямки, ми б хотіли разом попрацювати і додати до цього бюджету приблизно 3,6 млрд грн", – сказав Бутенко на комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій в середу.

У свою чергу перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев заявив, що при підготовці проєкту держбюджету Мінфін разом з Міносвіти "пройшовся" по всіх цифрах.

"Міністерство освіти, якщо бачить якусь частину неефективності, що там враховано, звісно ми можемо перерозподілити і забрати на якісь інші критичні питання. Всі максимальні потреби ми намагалися врахувати. І для мене дивно чути, що зараз Міністерство освіти говорить про додаткові потреби, оскільки ми врахували в порівнянні з 2026 роком 50,8 млрд додаткових коштів. Вибачте, але в умовах сьогодення – це дуже колосальні кошти", – заявив він.

Також у Мінфіні звернули увагу на ефективність використання коштів, зокрема, що станом на зараз капітальні видатки 2026 року – "каса 22%".

"Збільшення на 2027 рік для чого? Щоб ми відволікали кошти бюджету з оборонки на освіту і вони просто лежать? Давайте по кожній програмі будемо дивитися ефективність використання коштів в освіті", – наголосив перший заступник міністра.

Як повідомлялося, проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає збільшення на 49,3 млрд грн, або 18,2%, фінансування Міністерства освіти і науки порівняно з 2026 роком. Зокрема, на фінансування програм Міносвіти передбачено 319,3 млрд грн.

Державний бюджет на 2026 рік передбачає 279,1 млрд грн фінансування Міносвіти.

Держбюджет-2024 передбачав 171,2 млрд грн на фінансування сфери освіти, а держбюджет-2025 – 197,3 млрд грн.

Джерело: https://www.youtube.com/live/gXd-3gtdo8Y?si=FBvbMbRD3cuRa6d6