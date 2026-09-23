Операції НБУ з регулювання ліквідності банків

Нацбанк України (НБУ) приводить дані з регулювання ліквідності банків на 22 вересня 2026 року.
Операції НБУ з мобілізації коштів банків шляхом розміщення депозитних сертифікатів
|Дата
|Обсяг залучених коштів через постійно діючу лінію проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів овернайт, млн грн (%/
|Обсяг залучених коштів шляхом проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів, млн грн (середньозважена %, днів)
|18.09
|460778.0 (16.0)
|20000.0 ( 18.81; 91)
|21.09
|451315.0 (16.0)
|-
|22.09
|442209.0 (16.0)
|-
Дані: НБУ