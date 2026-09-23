Saudi Aramco планує реорганізацію зі створенням газового підрозділу – ЗМІ

Саудівська державна нафтова компанія Saudi Aramco планує реорганізувати свою діяльність, створивши новий газовий підрозділ, повідомляє Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

У результаті змін кількість основних бізнес-сегментів Aramco збільшиться з двох (видобуток і переробка) до трьох, зазначило одне з джерел. Компанія розглядає можливість розміщення на біржі міноритарного пакету акцій газового підрозділу як один зі способів залучення коштів, повідомило друге джерело.

Такий крок відповідає вже сформованій стратегії державних нафтових компаній країн Перської затоки, які пропонують зовнішнім інвесторам частки у своїх активах, зберігаючи операційний контроль.

Зокрема, державна нафтова компанія Абу-Дабі ADNOC раніше розмістила на біржі акції газового, бурового й паливного роздрібного бізнесу. Акції самої Aramco торгуються на біржі, як і цінні папери низки її дочірніх компаній, зокрема нафтохімічного гіганта SABIC. Як ADNOC, так і Aramco також залучили мільярди доларів за рахунок продажу часток в інфраструктурних активах.

Створення окремого газового бізнесу дало б змогу Aramco зосередити зусилля на освоєнні запасів природного газу всередині країни та формуванні портфеля проєктів у сфері СПГ за кордоном, зазначає Reuters. Ключовим активом компанії в цьому сегменті на території Саудівської Аравії є проєкт у сфері сланцевого газу Jafurah.

Війна США та Ізраїлю проти Ірану порушила роботу основних маршрутів експорту нафти Aramco. Компанія прагне залучити зовнішній капітал, щоб підтримати зусилля влади Саудівської Аравії щодо зменшення залежності від нафтового сектора.