COMFY запускає маркетплейс, планує до кінця 2027р залучити 300 партнерів

Компанія COMFY трансформує бізнес-модель і запускає маркетплейс, всеукраїнську онлайн-платформу з товарами для дому від партнерів-продавців, до кінця 2027 року очікується 500 тис. товарів від 300 продавців, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

"Запуск маркетплейсу - наш стратегічний крок у відповідь на глобальні зміни в ритейлі. Сьогодні конкуренція лише ціною втрачає сенс, тому ми будуємо екосистему, яка поєднує асортимент, перевірений рівень сервісу та високу довіру до бренду. COMFY завжди формував тренди в Україні на ринку побутової техніки й електроніки, і запуск цієї платформи підтверджує наше прагнення утримувати абсолютне лідерство. Ми створили нові бізнес-процеси, модернізували інфраструктуру, щоб розширювати асортимент і підвищувати стійкість логістики", - цитується у релізі Cтаніслав Роніс, засновник та ключовий бенефіціар COMFY.

За його словами, сервіс COMFY-маркетплейс буде принципово відрізнятися від того, що є сьогодні на ринку. "Мова не тільки про швидкість отримання товару, а ще й про якість доставки та професійний продажний і післяпродажний сервіс. Крім цього, ми зацікавлені бути зручними і зрозумілими для мерчантів, дослухаючись до їхніх очікувань і потреб", — заявив Роніс.

З появою маркетплейсу COMFY пропонує більший вибір товарів в одному місці, на сайті https://comfy.ua/ та у мобільному застосунку поряд із товарами компанії тепер є і пропозиції від партнерів-продавців. Клієнт бачить, хто продає товар, може читати відгуки й обирати зручний спосіб доставки.

На першому етапі маркетплейс розвиватиметься у знайомих клієнтам товарних категоріях із подальшим розширенням асортименту за рахунок суміжних категорій. До кінця 2027 року на платформі з'явиться 500 тис товарів від 300 продавців. Розширення асортименту сприятиме зростанню трафіку та кількості покупок на платформі. Доставка замовлень відбуватиметься за моделлю дропшипінгу – напряму від продавця до клієнта, без зберігання товару на складах компанії. Це дасть змогу скоротити шлях замовлення до покупця.

В компанії зазначають, що сьогодні асортимент ритейлерів електроніки значною мірою перетинається, а покупці миттєво порівнюють ціни онлайн, за таких умов цінова конкуренція втрачає ефективність. У найближчі роки перевагу на ринку матимуть платформи, які не лише запропонують широкий асортимент, а й вирізнятимуться якісним персоналізованим сервісом та високим рівнем довіри клієнтів.

Рішення про трансформацію бізнес-моделі управлінська команда COMFY ухвалила наприкінці 2025 року за результатами стратегічного аналізу ринку, який підтвердив закономірне зростання онлайн-продажів. Врахували також зміну поведінки покупців в офлайні: понад 70% клієнтів визначаються з вибором ще до візиту в магазин і очікують швидкості, зручності та персоналізованого підходу.

У 2026–2027 роках COMFY продовжить масштабувати маркетплейс, зокрема розширюватиме IT-інфраструктуру для нових категорій товарів, розвиватиме можливості для партнерів-продавців та підвищуватиме зручність онлайн-покупок.

На вересень 2026 року мережа Comfy налічує 115 магазинів у 56 містах України, з них вісім – у Дніпрі.

За даними компанії, виторг за підсумками 2025 року становив 55,8 млрд грн, що на 17% більше, ніж у 2024 році.

Згідно з даними YouControl, власником ТОВ "Комфі Трейд" виступає Comfy Holdings Limited (100%, Кіпр), кінцевими бенефіціарами – Станіслав Роніс і Світлана Гуцул.