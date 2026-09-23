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Економіка

Курси валют за картковими операціями на 23 вересня

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Курси валют за картковими операціями на 23 вересня

Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 23 вересня 2026 р.

  USD1 USD1 EUR1 EUR1
  Купівля Продаж Купівля Продаж
Райффайзен Банк 44.2220 45.4040 50.5190 52.0920
Сенс Банк 44.3500 45.3000 50.5000 -
Креді Агріколь Банк 44.5000 45.0200 51.0000 51.6000
ОТП Банк 44.4000 44.9500 50.9500 51.9000
ПриватБанк 44.5000 45.0450 50.8500 51.5460
ТАСкомбанк 44.6300 45.0280 51.0680 51.7710
Укргазбанк 44.4500 44.9000 51.1000 51.5500
Укрсіббанк 44.4200 45.0700 50.9600 51.8400

Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків

#валюта #курси
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