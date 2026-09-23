Курси валют за картковими операціями на 23 вересня

Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 23 вересня 2026 р.
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|Купівля
|Продаж
|Купівля
|Продаж
|Райффайзен Банк
|44.2220
|45.4040
|50.5190
|52.0920
|Сенс Банк
|44.3500
|45.3000
|50.5000
|-
|Креді Агріколь Банк
|44.5000
|45.0200
|51.0000
|51.6000
|ОТП Банк
|44.4000
|44.9500
|50.9500
|51.9000
|ПриватБанк
|44.5000
|45.0450
|50.8500
|51.5460
|ТАСкомбанк
|44.6300
|45.0280
|51.0680
|51.7710
|Укргазбанк
|44.4500
|44.9000
|51.1000
|51.5500
|Укрсіббанк
|44.4200
|45.0700
|50.9600
|51.8400
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків