Готівкові курси валют у банках регіонів на 23 вересня

Готівкові курси валют у банках регіонів України
|Регіон
|USD1
|EUR1
|Купівля
|Продаж
|Купівля
|Продаж
|Min
|44.35
|44.95
|50.70
|51.55
|Київ
|Max
|44.65
|45.12
|51.15
|51.90
|Середній
|44.50
|45.01
|51.00
|51.68
|Min
|44.55
|45.05
|50.90
|51.70
|Одеса
|Max
|44.80
|45.15
|51.40
|51.90
|Середній
|44.69
|45.09
|51.16
|51.80
|Min
|44.50
|44.94
|51.01
|51.65
|Львів
|Max
|44.83
|45.20
|51.40
|51.90
|Середній
|44.62
|45.06
|51.19
|51.79
|Min
|44.30
|44.87
|50.95
|51.55
|Харків
|Max
|44.70
|45.15
|51.25
|51.95
|Середній
|44.53
|45.02
|51.10
|51.74
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.