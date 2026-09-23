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Економіка

Готівкові курси валют у банках регіонів на 23 вересня

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Готівкові курси валют у банках регіонів на 23 вересня
Фото: Unsplash

Готівкові курси валют у банках регіонів України

Регіон   USD1   EUR1  
    Купівля Продаж Купівля Продаж
  Min 44.35 44.95 50.70 51.55
Київ Max 44.65 45.12 51.15 51.90
  Середній 44.50 45.01 51.00 51.68
  Min 44.55 45.05 50.90 51.70
Одеса Max 44.80 45.15 51.40 51.90
  Середній 44.69 45.09 51.16 51.80
  Min 44.50 44.94 51.01 51.65
Львів Max 44.83 45.20 51.40 51.90
  Середній 44.62 45.06 51.19 51.79
  Min 44.30 44.87 50.95 51.55
Харків Max 44.70 45.15 51.25 51.95
  Середній 44.53 45.02 51.10 51.74

Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.

#готівковий #курс
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