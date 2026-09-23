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Економіка

Airtel Money готується подати заявку на IPO в Лондоні, розраховує на оцінку в $8-9 млрд

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Оператор платформи мобільних платежів Airtel Mobile Commerce (що працює під брендом Airtel Money) готується подати заявку на первинне публічне розміщення акцій у Лондоні, йдеться в його повідомленні.

Компанія, що входить до групи Airtel Africa Plc, яку контролює холдинг Bharti Enterprises індійського мільярдера Суніла Міттала, розкриє додаткові деталі лістингу, зокрема ціну розміщення та кількість пропонованих акцій, на початку жовтня.

Емісії нових цінних паперів у рамках IPO не планується, акції продадуть наявні інвестори, серед яких TPG, Mastercard і структура, афілійована із суверенним фондом Катару.

Airtel Money оцінює обсяг розміщення в щонайменше $800 млн і розраховує отримати оцінку в $8-9 млрд за підсумками IPO, написала газета The Financial Times із посиланням на джерела. Передбачається, що частка акцій компанії у вільному обігу становитиме не менше ніж 10%.

Лістинг Airtel Money планувався на першу половину поточного року, однак його перенесли через несприятливі умови, що склалися після переходу американо-іранського конфлікту у військову фазу.

Airtel Money є одним з провідних гравців на ринку мобільного банкінгу й цифрових фінансових послуг в Африці. У другому кварталі 2026 року доходи компанії зросли на 38%, до 399 млн фунтів стерлінгів ($531 млн), а кількість щомісячних активних користувачів становила близько 53 млн.

#ipo #африка #британія #фінтех
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