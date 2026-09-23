ЦБ Азербайджану зберіг облікову ставку на рівні 6,5%

Центральний банк Азербайджану на засіданні в середу ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 6,5%.

У пресрелізі регулятора йдеться, що нижню межу процентного коридору знижено з 5,5% до 5%, тоді як верхню межу збережено на рівні 7,5%.

Це рішення набуде чинності з 24 вересня.

Центробанк зазначає, що під час визначення параметрів коридору процентних ставок враховувалися динаміка фактичної та прогнозованої інфляції, процеси на валютному ринку, зміни в ліквідності банківського сектору, а також останні тенденції, що спостерігаються у глобальному грошово-кредитному середовищі.

Зниження нижньої межі процентного коридору до 5% спрямоване на стимулювання торгівлі на міжбанківському грошовому ринку в умовах надлишкової ліквідності в банківському секторі. "Розширення коридору, як очікується, сприятиме активнішим операціям банків між собою за рахунок зниження рівня участі Центрального банку на грошовому ринку. Збереження верхньої межі процентного коридору та облікової ставки на рівні 7,5% сприяє стабілізації інфляційних очікувань", – зазначає регулятор.

ЦБ уточнює, що річна інфляція перебуває в межах цільового діапазону та рухається відповідно до прогнозованої траєкторії в рамках базового сценарію. У серпні 2026 року 12-місячна інфляція становила 5,7%, що на 0,1 процентного пункту нижче за показник у липні. Прогноз Центрального банку про те, що річна інфляція в середньостроковій перспективі перебуватиме в межах цільового діапазону, залишається незмінним.

Щодо ситуації на валютному ринку ЦБ зазначає, що пропозиція іноземної валюти значно перевищувала попит. За 8 місяців 2026 року купівля готівкової іноземної валюти у клієнтів обмінними пунктами перевищила продаж на $673 млн. Рівень доларизації депозитів фізичних осіб-резидентів знизився на 3,7 процентного пункту за останні 12 місяців, становивши 25,8% у липні 2026 року.

"В умовах різкого зниження попиту на валютному ринку та збільшення пропозиції Центральний банк здійснював купівлю валюти. За 8 місяців валютні резерви Центрального банку збільшилися на 32,9% – до $15,3 млрд. Це історичний максимум валютних резервів Центрального банку", – зазначається в повідомленні.

Регулятор наголошує, що з моменту попереднього засідання (31 липня – ІФ-У) баланс ризиків інфляції істотно не змінився. "На тлі глобальної геополітичної невизначеності зберігається значний ризик зростання цін на енергоносії та продукти харчування, а також передавання цього зростання від основних торговельних партнерів до внутрішніх цін. Ступінь цього передавання залежатиме, серед інших факторів, від динаміки номінального ефективного обмінного курсу маната. Імовірність змін у прогнозах Центрального банку щодо інфляції в найближчий період значною мірою залежить від ступеня реалізації цих ризиків. В умовах поточної фіскальної та монетарної політики внутрішній попит, як очікується, не посилюватиме інфляційного тиску", – зазначає банк.

Подальші рішення щодо облікової ставки ЦБ ухвалюватиме з урахуванням прогнозу інфляції, динаміки ключових макроекономічних показників, процесів, що відбуваються на валютному ринку, та динаміки ліквідності в банківському секторі. "З огляду на невизначеність у глобальній ситуації прогнози щодо макроекономічних показників і надалі переглядатимуться на основі кількох сценаріїв", – йдеться в повідомленні.

Наступне засідання ЦБ щодо облікової ставки відбудеться 29 жовтня.

Як повідомлялося раніше, на першому у 2026 році засіданні щодо облікової ставки – 4 лютого – Центробанк ухвалив рішення про її зниження на 25 базисних пунктів – до 6,5%, а на наступних засіданнях 2 квітня, 6 травня, 24 червня та 31 липня – про збереження на рівні 6,5%.

У 2025 році Центробанк Азербайджану провів вісім засідань щодо облікової ставки, на шести з яких ухвалював рішення про її збереження, а на двох – про зниження щоразу на 25 базисних пунктів. Зокрема, у грудні 2025 року було ухвалено рішення про зниження ставки з 7% до 6,75%.