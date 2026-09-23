Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Росіяни за останній місяць знищили п’ять магазинів JYSK

1 хв читати
Додати як джерело

Росіяни за останній місяць знищили п’ять магазинів JYSK, повідомив Country Director at JYSK Ukraine Євген Іваниця.

"П’ятий знищений магазин JYSK за останній місяць. Суми, Дніпро, Кривий Ріг і двічі Запоріжжя - п’ять магазинів JYSK, знищених російськими атаками. Росіяни намагаються звільнити українців від ознак нормального життя та цивілізації. "Епіцентр", Sinsay, "Фокстрот" та інші компанії вже залишили Суми та Запоріжжя. Найважливіше - дотримання всіх вимог безпеки знову дозволило уникнути жертв серед наших працівників та покупців", - написав він у Лінкедин.

Іваниця повідомив, що працівникам знищених магазинів JYSK буде надана можливість релокуватися до інших міст України, де працюють магазини мережі.

JYSK – частина сімейної Lars Larsen Group з понад 3,5 тис. магазинів у 50 країнах. Виторг JYSK у 2024/2025 фінансовому році становив EUR6,2 млрд.

#руйнування #магазини #ритейлер #jysk
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Негода знеструмила споживачів у трьох регіонах, ще в семи є нові відключення внаслідок ворожих атак – "Укренерго"

Негода знеструмила споживачів у трьох регіонах, ще в семи є нові відключення внаслідок ворожих атак – "Укренерго"

Станом на ранок 22 вересня через несприятливі погодні умови у вигляді сильних дощів та вітру є знеструмлені споживачі на Дніпропетровщині, Київщині т…

Читати
Збори акціонерів Ferrexpo схвалили докапіталізацію на $100 млн, половину з яких дав власник "Кернелу" Веревський

Збори акціонерів Ferrexpo схвалили докапіталізацію на $100 млн, половину з яких дав власник "Кернелу" Веревський

Збори акціонерів гірничорудної компанії Ferrexpo з основними активами в Україні схвалили у понеділок додаткову емісію акцій на загальну суму приблизн…

Читати
Заборгованість перед "Автострадою" 15 млрд грн, компанія сподівається на відновлення фінансування з ключових проєктів

Заборгованість перед "Автострадою" 15 млрд грн, компанія сподівається на відновлення фінансування з ключових проєктів

Заборгованість перед "Автострадою" за вже виконані роботи близько 15 млрд грн, компанія сподівається на відновлення фінансування з ключових проєктів,…

Читати