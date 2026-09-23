Росіяни за останній місяць знищили п’ять магазинів JYSK, повідомив Country Director at JYSK Ukraine Євген Іваниця.

"П’ятий знищений магазин JYSK за останній місяць. Суми, Дніпро, Кривий Ріг і двічі Запоріжжя - п’ять магазинів JYSK, знищених російськими атаками. Росіяни намагаються звільнити українців від ознак нормального життя та цивілізації. "Епіцентр", Sinsay, "Фокстрот" та інші компанії вже залишили Суми та Запоріжжя. Найважливіше - дотримання всіх вимог безпеки знову дозволило уникнути жертв серед наших працівників та покупців", - написав він у Лінкедин.

Іваниця повідомив, що працівникам знищених магазинів JYSK буде надана можливість релокуватися до інших міст України, де працюють магазини мережі.

JYSK – частина сімейної Lars Larsen Group з понад 3,5 тис. магазинів у 50 країнах. Виторг JYSK у 2024/2025 фінансовому році становив EUR6,2 млрд.