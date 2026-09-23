РФ вже вшосте за останні тижні вдарила по АЗК "Укрнафти" – в.о. голови НАК "Нафтогаз"

Російські війська зранку середи вчергове завдали удару по автозаправному комплексу АТ "Укрнафта", наразі оцінюються пошкодження, повідомив в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

"Сьогодні вранці – черговий удар по автозаправному комплексу Укрнафта. Вже шостий за останні тижні", – написав він у Facebook.

За його словами, під час атаки персонал компанії перебував в укритті згідно з протоколами безпеки. Ніхто не постраждав.

Федоренко додав, що на місці працюють рятувальники та поліція.

"Оцінюємо пошкодження та визначаємо подальші дії", – зазначив він.