Україна домовилася із донорами про стелю обороту ФОП без ПДВ по максимуму для ЄС – EUR85 тис. – Мінфін

Україна досягла домовленості з донорами про встановлення стелі обороту фізичних осіб-підприємців (ФОП), до якої вони можуть працювати без реєстрації платниками податку на додану вартість (ПДВ), на максимальному рівні, дозволеному у Європейському Союзі, який складає EUR85 тис. на рік, повідомила заступниця міністра фінансів Світлана Воробей, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Ми, чесно вам скажу, вже домовилися з донорами, що буде найвищий рівень. Але те, що ці правила треба вводити, – це вимога часу. Яким чином вводити, теж в мене є на це відповідь: спершу ми повинні зробити так, щоб це було, якнайменше боляче для саме малого бізнесу", – сказала вона на форумі "Think Small First – Спочатку думай про малих", який провела у Києві Національна бізнес-коаліція за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE) цього тижня.

Воробей наголосила, що введення ПДВ для ФОП – це вимога 112-ї Директиви Ради ЄС від 2006 року, яка регламентує адміністрування ПДВ в країнах ЄС.

"Там не написано, що треба вводити ПДВ для ФОПів. Там написано, що всі суб'єкти господарювання, які мають обсяг обороту більше, ніж EUR85 тис., зобов'язані зареєструватися платниками ПДВ незалежно від форми оподаткування", – зазначила заступниця міністра.

За її словами, в багатьох країнах ця стеля нижче, є випадки EUR45 тис., EUR25 тис. та навіть з вимогою платити з "першої гривні".

Воробей ще раз зауважила, що в Україні цей поріг буде еквівалент EUR85 тис. по тому курсу євро, який буде існувати, а, можливо, прямо вказаний у євро.

Щодо передумов введення ПДВ для ФОП, то заступниця міністра звернула увагу, що вже зареєстрований та розглядається у Верховній Раді перший законопроект на цю тему – про спрощення адміністрування ПДВ для фізичних осіб.

"Там ФОПи і на загальній системі, і на спрощеній системі, які вже сьогодні є платниками, а такі є, їх достатньо багато, їх більше тисячі. Друге, ми повинні розібратися з ризиковістю підприємств, тобто з підтвердженням податкового кредиту, щоб це не було так боляче, як сьогодні. Там є певні проблеми, ми над ними працюємо", – сказала Воробей.

Як повідомлялося, згідно із оновленою за результатами першого перегляду програмою розширеного фінансування EFF з МВФ необхідно було внести до Верховної Ради до кінця серпня поправки до Податкового кодексу про підвищення порогу для позапланових перевірок за запитами на відшкодування ПДВ та від'ємними зобов'язаннями з ПДВ зі 100 тис. грн до 1 млн грн.

Також до кінця грудня цього необхідно подати правила щодо ухилення від сплати податків, щоб запобігти зловживанню спрощеним податковим режимом, а до кінця квітня наступного – запровадити скасування звільнення від ПДВ для підприємців-спрощенців та підвищити поріг реєстрації платника ПДВ з 1 січня 2028 року.

Початковий варіант програми, затвердженої наприкінці липня, передбачав прийняття закону з цими нормами до кінця березня цього року, а стеля була встановлена на рівні 1 млн грн, що викликало велику критику з боку спрощенців. 20 березня Мінфін опублікував на своєму сайті так званий великий податковий законопроєкт, який містив норму про обов'язкову реєстрацію платниками ПДВ спрощенцями з доходами від 4 млн грн на рік. Але потім українська сторона змогла переконати Фонд у неможливості його проходження через Раду за поточної ситуації та необхідності відтермінування цих зобов'язань.

Наразі для ФОП на загальній системі оподаткування поріг обов'язкової реєстрації платником ПДВ становить 1 млн грн, тоді як для ФОП на спрощеній системі – 1167 мінімальних заробітних плат (мзп), що наразі складає 10 млн 91,05 тис. грн, а у 2027 році він може зрости до 11 млн 140,18 тис. грн, бо уряд пропонує підняти мзп на 10,4%.

За поточним курсом Нацбанку України EUR85 тис. дорівнюють 4 млн 366,20 тис. грн.