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Економіка

Турецька ASTOR Enerji планує інвестувати до $200 млн у виробництво енергообладнання в Київській області

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Турецька компанія ASTOR Enerji A.Ş., яка спеціалізується на електротехнічному виробництві, планує реалізувати на Київщині проєкт обсягом до $200 млн, який передбачає виробництво систем накопичення енергії та трансформаторів, повідомила Агенція регіонального розвитку Київської області.

"Компанія розглядає можливість інвестування до $200 млн у створення сучасного виробничого комплексу на Київщині. Проєкт передбачає організацію виробництва систем накопичення енергії, акумуляторних рішень, електротехнічного та трансформаторного обладнання", – йдеться в повідомленні агенції в Linkedin у вівторок.

У ньому зазначається, що відповідний меморандум з ASTOR Enerji A.Ş. підписаний Київською обласною військовою адміністрацією за підтримки агенції під час Саміту Карпатської вісімки.

Агенція вказує, що для Київської області реалізація такого проєкту означатиме появу нових виробничих потужностей і робочих місць, подальший промисловий розвиток, впровадження передових технологій та посилення енергетичної стійкості.

Вона пояснила, що й надалі супроводжуватиме проєкт на наступних етапах: від підбору потенційних інвестиційних майданчиків і взаємодії з місцевими громадами до координації подальших кроків з інвестором.

 

#astor #інвестиції
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