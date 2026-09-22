Початкові інвестиції у три УРП "УГВ", щодо яких підписано меморандум з MND, можуть становити від $60 млн – "Нафтогаз"

Чеська нафтогазова компанія MND, яка підписала з Групою "Нафтогаз" меморандум про потенційну співпрацю та участь у трьох чинних угодах про розподіл продукції (УРП), зможе ввійти до них, згідно з конкурсним відбором, а початковий обсяг інвестицій може становити від $60 млн, повідомив НАК "Нафтогаз України".

"Можливе входження компанії до угод відбуватиметься за підсумками відповідного конкурсного відбору. Початковий обсяг інвестицій у межах трьох УРП може становити від $60 млн", – йдеться в повідомленні компанії в телеграм у вівторок.

"Нафтогаз" зазначив, що потенційна співпраця дасть можливість залучити до українського видобутку додаткові інвестиції, технології та міжнародний досвід.

Як повідомлялося, 21 вересня 2026 року директорка енергетичного дивізіону MND Group Яна Гамршмідова поінформувала, що MND Group, яка входить до міжнародної інвестиційної групи KKCG чеського підприємця Карела Комарека, підписала меморандум про співпрацю з НАК "Нафтогаз України" щодо участі в трьох угодах про УРП, укладених між "Укргазвидобуванням" ("УГВ"), дочірньою компанією "Нафтогазу", та урядом України. Меморандум було підписано під час саміту "Карпатської вісімки".

Водночас місцеві ЗМІ Полтавського регіону кілька днів тому повідомили, що MND розширює свою присутність в Україні та розпочинає роботи в регіоні в рамках нового проєкту з видобутку енергоносіїв.

У липні 2019 року уряд схвалив результати УРП-конкурсів із дев'яти вуглеводневих ділянок, згідно з якими "УГВ" у спілці з канадською Vermilion здобуло перемогу з Балаклійської та Іванівської ділянок, а також самостійно – з Берестянської та Бузівської (ділянки розташовані переважно Харківській, а також, зокрема, у Львівській та Дніпропетровській областях).

У серпні 2023 року "УГВ" та MND домовлялися про розвідку вуглеводнів у західному регіоні України.

MND здійснює розвідку та видобуток на п'яти нафтогазових родовищах в Україні в партнерстві з групою компаній "Західнадрасервіс" Зіновія Козицького.