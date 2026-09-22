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Економіка

Мінфін досі не вирішив питання повернення копальні "Суха Балка" 357,9 млн грн ПДВ – заява

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Мінфін досі не вирішив питання повернення копальні "Суха Балка" 357,9 млн грн ПДВ – заява

Міністерство фінансів України досі не забезпечило вирішення питання щодо повернення копальні "Суха Балка" (Кривий Ріг Дніпропетровської обл.), яка входить до групи DCH Олександра Ярославського, 357,9 млн грн узгодженого бюджетного відшкодування ПДВ.

Згідно з інформацією компанії у вівторок, заявлені підприємством суми пройшли перевірку Державної податкової служби та були підтверджені, водночас кошти підприємству так і не перераховані.

При цьому відзначається, що для копальні "Суха Балка" йдеться про значний обсяг оборотного капіталу, необхідного для фінансування виробничої діяльності, закупівель, ремонтів, розрахунків із постачальниками та інших операційних потреб. Через відсутність відшкодування підприємство змушене заміщувати власні кошти банківськими кредитами та іншими запозиченнями. Це створює додаткове фінансове навантаження, збільшує витрати на обслуговування кредитів і зменшує можливості спрямовувати ресурси на розвиток виробництва, оновлення обладнання та інвестиційні проєкти.

У заяві констатується, що минулого тижня ПрАТ "Суха Балка" вже публічно звернулося до Кабінету міністрів України, Міністерства фінансів та Державної казначейської служби з вимогою забезпечити виплату 357,9 млн грн ПДВ. Окреме звернення до державних органів направив трудовий колектив підприємства.

У компанії наголошують: підприємство зі свого боку виконало всі необхідні дії та очікує від державних органів конкретного рішення, яке дозволить завершити процедуру бюджетного відшкодування.

Як повідомлялось, ПрАТ "Суха Балка" вимагає від Кабміну та Мінфіну невідкладно усунути адміністративні перешкоди, а від Державної казначейської служби України – без подальшого затягування перерахувати 357,9 млн грн узгодженого бюджетного відшкодування ПДВ.

Копальня "Суха Балка" – одне з провідних підприємств гірничодобувної галузі в Україні. Видобуває залізну руду підземним способом. До складу рудника входять шахти "Ювілейна" та ім.Фрунзе. Група DCH у травні 2017 року придбала рудник у групи Evraz.

#копальня #пдв #мінфін #сухая_балка
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