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Економіка

Україна залучила $841 млн від Світового банку на виплату пенсій під гарантії Уряду Канади – Корецький

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Україна залучила $841 млн від Світового банку на виплату пенсій під гарантії Уряду Канади – Корецький
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що Україна залучила $841 млн від Світового банку під гарантії Уряду Канади.

"Кошти спрямовуємо на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати. Фінансування залучили в межах PEACE in Ukraine за домовленостями, досягнутими у вересні", – написав Корецький в Телеграм у вівторок.

За його словами, загальний обсяг проєкту вже сягнув $54,3 млрд і він став найбільшим інвестиційним проєктом в історії Світового банку та "одним із ключових механізмів підтримки фінансової стійкості України".

Корецький також подякував уряду Канади та Світовому банку за надану підтримку: "Дякую Уряду Канади та Світовому банку за важливу і своєчасну допомогу Україні в умовах значного дефіциту бюджету".

Як повідомлялося, очільник українського уряду анонсував отримання відповідної бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії уряду Канади ще 14 вересня.

"Україна найближчим часом отримає $841 млн бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії Уряду Канади. Кошти надаються в межах проєкту РЕАСЕ in Ukraine. Вони будуть спрямовані на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати", – повідомив прем'єр минулого понеділка.

#допомога #фінансування #пенсії #світовий_банк #канада
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