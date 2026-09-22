Швейцарські компанії поставили рейкові скріплення для відновлення близько 500 км колій, триває постачання 46 тис. комплектів для контактної мережі УЗ

Швейцарські приватні компанії поставили рейкові скріплення для відновлення близько 500 км колій, також триває постачання 46 тис. комплектів комплектуючих для контактної мережі АТ "Укрзалізниці", загалом Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України зацікавлене у подальшій співпраці зі швейцарським бізнесом у відповідному секторі.

Згідно з релізом Мінінфраструктури у вівторок, міністр Микола Калашник провів зустріч із делегатом Федеральної ради Швейцарії з питань України напряму співробітництва Жаком Гербером.

Зазначається, що в межах зустрічі сторони обговорили проєкти у галузі енергетики, відновленні залізничної та муніципальної інфраструктури, а також підтримку українського приватного сектору.

"Наше спільне завдання - забезпечити швидке та ефективне впровадження цих проєктів на користь українських громад, особливо в умовах підготовки до опалювального сезону", - наголосив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

У відомстві уточнили, що мова йшла про постачання газопоршневих установок загальною потужністю 28,5 МВт для Кременчука, Чернігова, Краматорська та Києва до кінця 2026 року.

Серед іншого сторони обговорили перший транш у межах G2G Угоди про відновлення (G2G), зокрема щодо виділення 50 млн швейцарських франків на закупівлю блочно-модульних котелень, спеціальної колійної техніки та систем накопичення енергії для забезпечення потреб регіонів.

Окремо повідомлялось про реалізацію другого конкурсу проєктних пропозицій (Call for Proposals) на загальну суму EUR 136 млн, який передбачає фінансування близько 14 проєктів для "Укрзалізниці" та сфери житлово-комунального господарства.

У відомстві уточнили, що офіційний запуск відповідних проєктів за участю швейцарських компаній та українських бенефіціарів заплановано на початок листопада в Києві.