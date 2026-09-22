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Економіка

Ворог обстріляв балістикою підприємство "Інтерпайпу" в Дніпрі: 4 загиблих, 7 поранених

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Цивільне підприємство української промислової компанії "Інтерпайп" в Дніпрі зазнало балістичної атаки, є загиблі та поранені.

Згідно із пресрелізом, у ніч на 22 вересня РФ завдала ракетного удару балістичним озброєнням по цивільному промисловому підприємству, що входить до складу компанії "Інтерпайп".

Як повідомляється, внаслідок обстрілу пошкоджено основне виробниче обладнання та інфраструктура підприємства, виробництво продукції зупинено. Оцінюються наслідки терористичної атаки та терміни відновлення, проводяться аварійно-ремонтні роботи.

"На жаль, в результаті цього варварського акту тероризму загинуло чотири співробітники компанії "Інтерпайп", сімох співробітників поранено. Наразі усім постраждалим надається необхідна допомога. Крім того, компанія залишається на зв'язку із сім'ями загиблих, надає їм підтримку, аби пережити цей надзвичайно важкий час", – йдеться у пресрелізі.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Її продукція постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У структурі компанії – шість промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет", електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь" та трубний завод у Румунії Interpipe Roman. Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис. Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його родини.

У 2025 році "Інтерпайп" реалізував 470 тис. тонн трубної продукції та 89 тис. тонн залізничної продукції, яка продається під брендом KLW.

Загальна чисельність співробітників групи – близько 9,5 тис. Чисельність працівників, які служать у лавах ЗСУ чи інших силових структур, перебуває на рівні 1150 осіб. У 2025 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,566 млрд грн, що є рекордним обсягом сплачених податків та зборів.

#інтерпайп #пошкодження #атака_рф #обстріли
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