CNG є вигідною альтернативою іншим видам палив в умовах світового цінового скачка – ексочільник ОГТСУ

В умовах цінового стрибка на світових ринках вуглеводнів ціна стисненого природного газу (СПГ, CNG) українського виробництва на заправках є удвічі нижчою за ціни на інші види пального, тому перехід на метан стає економічно доцільним як мінімум у комунальному транспорті.

Про це стверджує ексочільник "Оператора ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон у дописі в Facebook у вівторок.

"Звісно, весь транспорт на метан миттєво не переведеш. Але зараз якраз вдалий момент почати хоча б з муніципального транспорту – автобусів, комунальної техніки. Це відразу знизить вартість перевезень для міст і громад", – написав він.

За його словами, наразі метан на автомобільних газонаповнювальних компресорних станціях (АГНКС), на відміну від звичайного автогазу, коштує 49 грн/куб. м, що майже вдвічі дешевше за дизель чи бензин.

"Україна зараз повністю забезпечує себе метаном самостійно. Промислове споживання газу різко впало – металургія фактично стоїть (…) Купуючи метан на АГНКС, ви платите не імпортерам нафтопродуктів, а українським газовидобувникам", – зазначив Макогон.

Як він пояснив, ще одним аргументом на користь метану є те, що його не потрібно возити бензовозами. Метан на АГНКС постачається підземними газогонами, що забезпечує додаткову гарантію безпеки та безперебійності постачання палива, навіть у прифронтових містах.

За інформацією дочірнього підприємства "Укравтогаз" НАК "Нафтогаз України", ціна на стиснений природний газ, що реалізується через мережу АГНКС "Укравтогазу", з 9 квітня 2026 року становить 48 грн. 60 коп. за 1 куб. м.

"Укравтогаз" експлуатує 90 АГНКС по всій території України загальною потужністю 687,5 млн куб. м. Наразі підприємство має всі необхідні технічні потужності та кадрові можливості для переобладнання автотранспорту на використання СПГ та обслуговування автотранспорту, на якому вже використовується СПГ.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/19ATKmUqKr/