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Економіка

РФ вночі знову масовано атакувала об'єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині

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Російська армія вночі вкотре атакувала балістичними ракетами об'єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині, повідомила група "Нафтогаз" у вівторок.

"Щонайменше п'ять ракет вдарили по технологічних об'єктах, які й так тривалий час зупинені та не працюють", – зазначили в "Нафтогазі".

За інформацією компанії, цей об'єкт з 2022 року уже десятки разів зазнавав російських атак як дронами, так і ракетами, а його обладнання давно й надовго виведено з ладу.

Нинішній удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування об'єкта.

Джерело: https://t.me/NaftogazUA/2980

#атака_рф #енергетика #нафтогаз
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