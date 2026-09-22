Бізнес закликає Раду прискорити розгляд законопроєкту про перенесення запуску "еАкцизу" на липень-2027

Європейська бізнес-асоціація (ЄБА), Американська торговельна палата в Україні (AmCham) та Українська асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" закликали парламент невідкладно включити до порядку денного та ухвалити законопроєкт №15532 щодо перенесення запуску електронної простежуваності обігу алкоголю, тютюнових виробів і рідин для е-сигарет ("еАкциз") на 8 місяців – з 1 листопада 2026 року на 1 липня 2027 року.

Як зазначається у спільній позиції організацій, бізнес підтримує відтермінування, оскільки для повноцінного запуску системи необхідна належна технічна та операційна готовність держави й ринку.

Серед ключових потреб – стабільна робота компонентів "еАкцизу", інтеграція корпоративних ІТ-рішень, налаштування виробничих і логістичних процесів, наскрізне тестування та завершення розробки державних програмних продуктів.

Представники бізнесу пояснюють, що через затримку ухвалення законопроєкту компанії втратили можливість планувати діяльність і замовляти марки акцизного податку на листопад 2026 року, що, за розрахунками тютюнової галузі, загрожує недоотриманням держбюджетом 6,5 млрд грн.

Зазначається, що нові вимоги охоплять усю ланку економічних операторів – від виробників та імпортерів до дистриб'юторів, логістики та роздрібу, – тому нестача часу на підготовку створює ризики для постачання легальної продукції.

Раніше, 10 вересня, парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити цей законопроєкт за основу та в цілому, ініціативу також підтримали Міністерство фінансів, Державна податкова служба (ДПС) та Міністерство цифрової трансформації.

Вірогідно, Рада не розгляне цей законопроєкт раніше, ніж у середині жовтня. Адже, як повідомив нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос"), з 17 вересня до 13 жовтня пленарних засідань парламенту не заплановано, тимчасом як повноцінний запуск "еАкцизу" без схвалення змін має початися вже 1 листопада.

Як повідомлялося, перенести запуск "еАкцизу" вже вдруге закликав саме бізнес. Вперше його відтермінували наприкінці 2025 року на 10 місяців через неготовність системи.

У липні 2026 року розробники випустили оновлену версію системи із стабільним API, що має забезпечити сталі умови для подальшого тестування та інтеграції. Також триває доопрацювання функціоналу, опрацювання зворотного зв'язку від бізнесу, виявлення та усунення технічних помилок.

Офлайн-застосунок теж було доопрацьовано. Влітку він проходив фінальний етап внутрішнього тестування, після чого його мали передати бізнесу для тестування.

З 1 серпня функціонує тестове середовище для інтеграції облікових систем, запущено CRM-систему техпідтримки, проводиться другий етап тестування за участю компаній JTI, DLS та мережі "ЛотОК", а також тестується механізм погашення акцизного податку.

Проєкт "еАкциз" впроваджують Мінцифри спільно з Мінфіном та ДПС. Заходи з підтримки впровадження "еАкцизу" здійснюються в межах проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), що виконує Фонд Євразія та фінансує UK International Development. Партнер проєкту – Фонд Східна Європа. Офлайн-застосунки та вебсайт "еАкцизу" розроблено в межах програми EGAP, яка реалізується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

Джерело: https://eba.com.ua/biznes-zaklykaye-deputativ-nevidkladno-uhvalyty-perenesennya-zapusku-eaktsyzu/