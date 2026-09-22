Держпроєкти становили 27% бізнесу Amrop в Україні у 2025р – керуючий партнер Лієгіс

Частка проєктів для державного сектору в бізнесі рекрутингової мережі Amrop в Україні у 2025 році становила 27%, повідомив керуючий партнер Amrop в Україні та країнах Балтії Вієстурс Лієгіс.

За його словами, після початку повномасштабної війни ця частка була більшою, оскільки приватні компанії на певний час призупинили активність.

"І це не тільки проєкти з наглядовими радами. Нас залучають також до пошуку топменеджменту для державних компаній і банків", – сказав Лієгіс в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Загалом Amrop реалізував в Україні 11 проєктів із формування наглядових рад (НР) державних компаній. Першим структурованим проєктом такого типу був відбір НР "Укрпошти" у 2018 році.

Водночас Лієгіс зазначив, що активність приватного сектору відновлюється: міжнародні компанії, які вже працювали в Україні, приблизно з літа 2024 року знову почали інвестувати в команди та розвиток, а навесні 2026 року Amrop почав працювати з компаніями, які ще не представлені в Україні, але розглядають вихід на український ринок.

Повністю інтерв'ю з керуючим партнером Amrop в Україні та країнах Балтії Вієстурсом Лієгісом читайте незабаром на сайті агентства www.interfax.com.ua.