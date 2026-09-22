НБУ планує запровадити гарантійний лист інвестора як складову плану відновлення або фінансування страховика

Страховик повинен подавати до Національного банку України (НБУ) гарантійний лист (лист про наміри) інвестора як невід'ємну частину плану відновлення діяльності або плану фінансування страховика, якщо передбачені ними заходи здійснюватимуться за рахунок коштів інвесторів.

При це йдеться в проєкті постанови про затвердження змін до Положення про порядок підготовки та оновлення плану безперервної діяльності, плану відновлення діяльності та плану фінансування страховика, який НБУ запропонував до обговорення, повідомляється на сайті регулятора.

Зазначається також, що гарантійний лист буде необхідний, якщо у плані передбачено: збільшення статутного капіталу страховика; викуп активів, які не включаються до прийнятних активів для розрахунку регулятивного капіталу; залучення коштів у формі субординованого боргу.

У гарантійному листі інвестор підтверджуватиме намір забезпечити відповідні заходи в обсязі та строки, визначені у плані, а також зазначатиме джерела коштів та зобов'язуватиметься надати документи, необхідні для погодження плану і здійснення заходів відновлення фінансового стану страховика, підкреслюється в повідомлені.

Національний банк приймає зауваження та пропозиції до проєкту до 5 жовтня 2026 року.