Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

НБУ планує запровадити гарантійний лист інвестора як складову плану відновлення або фінансування страховика

1 хв читати
Додати як джерело
НБУ планує запровадити гарантійний лист інвестора як складову плану відновлення або фінансування страховика
Фото: https://bank.gov.ua

Страховик повинен подавати до Національного банку України (НБУ) гарантійний лист (лист про наміри) інвестора як невід'ємну частину плану відновлення діяльності або плану фінансування страховика, якщо передбачені ними заходи здійснюватимуться за рахунок коштів інвесторів.

При це йдеться в проєкті постанови про затвердження змін до Положення про порядок підготовки та оновлення плану безперервної діяльності, плану відновлення діяльності та плану фінансування страховика, який НБУ запропонував до обговорення, повідомляється на сайті регулятора.

Зазначається також, що гарантійний лист буде необхідний, якщо у плані  передбачено: збільшення статутного капіталу страховика; викуп активів, які не включаються до прийнятних активів для розрахунку регулятивного капіталу; залучення коштів у формі субординованого боргу.

У гарантійному листі інвестор підтверджуватиме намір забезпечити відповідні заходи в обсязі та строки, визначені у плані, а також зазначатиме джерела коштів та зобов'язуватиметься надати документи, необхідні для погодження плану і здійснення заходів відновлення фінансового стану страховика, підкреслюється в повідомлені.

Національний банк приймає зауваження та пропозиції до проєкту до 5 жовтня 2026 року.

#нбу #страхування #гарантії
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Негода знеструмила споживачів у трьох регіонах, ще в семи є нові відключення внаслідок ворожих атак – "Укренерго"

Негода знеструмила споживачів у трьох регіонах, ще в семи є нові відключення внаслідок ворожих атак – "Укренерго"

Станом на ранок 22 вересня через несприятливі погодні умови у вигляді сильних дощів та вітру є знеструмлені споживачі на Дніпропетровщині, Київщині т…

Читати
Збори акціонерів Ferrexpo схвалили докапіталізацію на $100 млн, половину з яких дав власник "Кернелу" Веревський

Збори акціонерів Ferrexpo схвалили докапіталізацію на $100 млн, половину з яких дав власник "Кернелу" Веревський

Збори акціонерів гірничорудної компанії Ferrexpo з основними активами в Україні схвалили у понеділок додаткову емісію акцій на загальну суму приблизн…

Читати
Заборгованість перед "Автострадою" 15 млрд грн, компанія сподівається на відновлення фінансування з ключових проєктів

Заборгованість перед "Автострадою" 15 млрд грн, компанія сподівається на відновлення фінансування з ключових проєктів

Заборгованість перед "Автострадою" за вже виконані роботи близько 15 млрд грн, компанія сподівається на відновлення фінансування з ключових проєктів,…

Читати