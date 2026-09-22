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Економіка

"Укрвинпром" та Укргазбанк співпрацюватимуть для розвитку виноробної галузі та винного туризму

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"Укрвинпром" та Укргазбанк співпрацюватимуть для розвитку виноробної галузі та винного туризму

Українська корпорація по виноградарству і виноробній промисловості "Укрвинпром" та державний Укргазбанк уклали угоду про співпрацю, спрямовану на підтримку розвитку української виноробної галузі, реалізацію спільних проєктів, розвиток винного туризму та впровадження сучасних фінансових інструментів для підприємств галузі, повідомила корпорація.

Як повідомив у коментарі "Інтерфакс-Україна" генеральний директор "Укрвинпрому" Володимир Кучеренко, мета угоди – створення можливостей для подальшої співпраці і доступу виноробів до фінансових інструментів банку.

Угода не передбачає фіксованої суми фінансування. Доступ підприємств галузі до фінансових інструментів банку здійснюватиметься за потреби та в межах конкретних проєктів відповідно до умов банківських програм.

"Для нас важливо, що саме ця домовленість відкриває додатковий інструмент підтримки наших виноробів і підприємств галузі. За певними напрямами цієї співпраці ви побачите конкретні результати, гадаю, вже невдовзі, ще навіть до завершення цього року", – сказав він.

За словами Кучеренка, співпраця також охоплюватиме розвиток винного туризму та збереження української виноробної культурної спадщини.

"Ми бачимо необхідність відродження, збереження, дослідження і відродження так званого Мазепинського винного підвалу. Ми бачимо й інші напрямки, які наразі досліджуємо. Сподіваємося, що з допомогою Укргазбанку та інших меценатів нам вдасться відродити нашу українську виноробну спадщину. І не тільки відродити, зберегти, а й примножити здобутки наших виноробів", – зазначив Кучеренко.

Він додав, що "Укрвинпром" відкритий до співпраці для всіх учасників ринку. На першому етапі корпорація планує допомагати своїм членам отримувати доступ до спеціальних програм, розроблених спільно з банком, а також інформувати учасників ринку про доступні можливості.

Угоду було укладено 18 вересня під час V Міжнародного форуму "Українське вино – частина світової культурної спадщини. Від Трипілля до наших днів" у Києві. Однією з тем форуму були можливості фінансування інвестицій у виноробство та винний туризм.

#укргазбанк #укрвинпром #угода
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