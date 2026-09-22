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Економіка

Негода знеструмила споживачів у трьох регіонах, ще в семи є нові відключення внаслідок ворожих атак – "Укренерго"

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Негода знеструмила споживачів у трьох регіонах, ще в семи є нові відключення внаслідок ворожих атак – "Укренерго"
Фото: https://www.facebook.com/npcukrenergo

Станом на ранок 22 вересня через несприятливі погодні умови у вигляді сильних дощів та вітру є знеструмлені споживачі на Дніпропетровщині, Київщині та Чернігівщині, повідомило НЕК "Укренерго" у вівторок.

"Ремонтні бригади обленерго вже відновлюють пошкоджені лінії електропередачі", – зазначила компанія.

Окрім того, внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів на ранок є також нові знеструмлення у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях. Там, де наразі дає змогу зробити це безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи.

За інформацією системного оператора, в Україні на тлі сезонного погіршення погодних умов починає зростати споживання електроенергії. Зокрема, 22 вересня, станом на 09:30, воно було на 4,5% вищим, ніж попереднього дня – у понеділок.

"Причина – хмарна та дощова погода у більшості областей України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі", – пояснили в НЕК.

Вчора, 21 вересня, добовий максимум споживання припав на денні години і був на 2,2% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – п'ятниці, 18 вересня.

Джерело: https://t.me/Ukrenergo/5447

#знеструмлення #укренерго #енергетика
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