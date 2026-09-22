Підприємства ОПК уклали з грудня 26 договорів на 91,2 млн грн за програмою пільгового лізингу

Підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) вже уклали 26 договорів на 91,2 млн грн за весь час дії програми пільгового лізингу Міністерства оборони України, повідомила пресслужба оборонного відомства у вівторок у Телеграмі.

Як повідомлялося, програму пільгового фінансового лізингу для підприємств ОПК було запроваджено у грудні 2025 року за рішенням Кабінету міністрів України. Цей механізм, розроблений Міністерством оборони України, діє як доповнення до програми пільгового кредитування. Держпідтримка знижує фактичні витрати підприємства на сплату винагороди лізингодавцю до 5% річних: різницю компенсує держава. Договором також може бути передбачене відстрочення лізингових платежів на строк до 12 місяців.

Пресслужба Міноборони зазначає, що програма допомагає виробникам зброї та військової техніки оновлювати обладнання й нарощувати виробництво без необхідності негайно витрачати значні суми на його придбання. За цією програмою держава пропонує пільгове фінансування під 5% річних; до 500 млн грн на один договір; строк лізингу до 5 років; можливість відтермінування платежів до 12 місяців.

За програмою можна отримати виробниче обладнання, технологічне устаткування, засоби автоматизації, транспорт та інші необхідні активи. Скористатися підтримкою можуть підприємства зі статусом критично важливих у сфері ОПК.

Джерело: https://t.me/ministry_of_defense_ua/16231