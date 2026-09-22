Наглядова рада змінила в.о. голови правління "Енергоатому"

Наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" припинила виконання Павлом Ковтонюком обов'язків голови та члена правління компанії та призначила тимчасовим виконувачем обов'язків голови правління Олександра Остаповця.

Як зазначається в заяві наглядової ради (НР) на сайті компанії у вівторок, таке рішення ухвалено для забезпечення керівництва "Енергоатомом" до початку роботи нового постійного складу правління компанії.

"Олександр Остаповець очолюватиме компанію в перехідний період, коли "Енергоатом" готується до опалювального сезону та продовжує працювати в умовах воєнного стану. Його мандат передбачає забезпечення стабільного управління компанією, належного виконання рішень наглядової ради та організованого переходу до нового постійного складу керівництва", – йдеться у заяві НР.

Пояснюється, що Ковтонюк за підсумками оцінювання наглядовою радою стану виконання її рішень і доручень втратив довіру до його "здатності забезпечувати належне виконання рішень НР та надалі здійснювати керівництво компанією в цей критично важливий період".

"Наглядова рада вважає ефективне виконання її рішень, чітку управлінську відповідальність та дотримання принципів належного корпоративного управління фундаментальними вимогами до виконавчого керівництва "Енергоатому", – заявила НР.

Як повідомлялося, НР у неділю, 20 вересня, визначила главу "Укргазвидобування" Юрія Ткачука переможцем відбору на посаду голови правління "Енергоатому", а екскерівника Рівненської АЕС Павла Павлишина – переможцем відбору на посаду члена правління з ядерної безпеки та експлуатації.

Наглядова рада пояснила, що наразі обидва кандидати проходять передбачені законодавством регуляторні та корпоративні процедури, необхідні для їхнього офіційного призначення та початку виконання відповідних повноважень.

"До завершення переходу до нового складу керівництва наглядова рада здійснюватиме посилений нагляд за управлінням компанією та реалізацією ухвалених нею рішень", – підкреслила НР.