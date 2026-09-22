Видатки загального фонду держбюджету України за 8 міс.-2026 зросли на 18,6%, у серпні– на 18,7%

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету України за січень-серпень 2026 року сягнула 2,7 трлн грн, що на 466,6 млрд грн, або на 18,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомило Міністерство фінансів із посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби на своєму сайті, у серпні надходження до загального фонду становили 396 млрд грн, що на 18,7% або 62,4 млрд грн більше за показник серпня-2025.

Зазначається, що видатки на безпеку і оборону за 8 місяців сягнули 1,84 трлн грн (торік – 1,57 трлн грн), або 62% (62,5%) від усіх видатків загального фонду, у тому числі у серпні було витрачено 215,3 млрд грн (214,6 млрд грн).

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями – 1 трлн 143,8 млрд грн, або 38,5% всіх видатків за вісім місяців. Порівняно з торішнім аналогічним періодом ці витрати зросли на 149,4 млрд грн, або на 15,0%, у тому числі у серпні – на 12,3%, до 150,2 млрд грн.

На соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) пішло за вісім місяців цього року 474,6 млрд грн, або 16% загального обсягу видатків. Це на 54,7 млрд грн, або на 13,0% більше проти аналогічного періоду минулого року, але у серпні цього року вони скоротилися порівняно із серпнем минулого на 0,9% – до 63,7 млрд грн.

Витрати на субсидії та поточні трансферти підприємствам у січні-серпні цього року становили 452,9 млрд грн, або 15,2% загального обсягу видатків. Порівняно з аналогічним періодом минулого року ці витрати зросли на 139,4 млрд грн, або на 44,5%, але у серпні цього року скоротилися порівняно із серпнем минулого на 3,8% – до 28,0 млрд грн.

Оплата використання товарів і послуг за вісім місяців цього року склала 372,6 млрд грн, або 12,5% загального обсягу видатків, що на 29 млрд грн, або на 8,4% більше, аніж за вісім місяців минулого року. Втім, у серпні ці витрати збільшилися на 68,9% – до 53,7 млрд грн.

Окрім того 250,5 млрд грн пішло на обслуговування державного боргу, або 8,4% загального обсягу. Витрати проти аналогічного періоду минулого року зросли на 17,2 млрд грн, або на 7,4%, у тому числі у серпні-2026 – на 43,1%, до 49,8 млрд грн.

Нарешті ще 200,4 млрд грн було спрямовано на трансферти місцевим бюджетам, або 6,7% загального обсягу. Це на 77 млрд грн, або на 62,4% більше, аніж за вісім місяців 2025 року, зокрема у серпні зростання становило 3,6 рази – до 38,1 млрд грн.

Мінфін нагадав, що доходи загального фонду держбюджету у серпні цього року впали до 227,8 млрд грн з 242,9 млрд грн у серпні минулого, але за вісім місяців становили майже 2,3 трлн грн порівняно із 1,71 трлн грн за вісім місяців минулого року.

Держбюджет України на 2026 рік ухвалено з доходами (без урахування грантів) 2,90 трлн грн та видатками 4,77 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – 2,61 трлн грн та 4,38 трлн грн.

В червні Рада переважно за рахунок отримання від ЄС EUR45 млрд позики USL збільшила доходи до 5,20 трлн грн та видатки до 6,41 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – відповідно до 3,38 трлн грн та 4,50 трлн грн.