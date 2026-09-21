Данські Final Frontier та Myriad об'єднуються у EUR100 млн фонд під ОПК-проєкти у Скандинавії та Україні

Данські інвестиційні фонди Final Frontier та Myriad оголосили про об'єднання для залучення EUR100 млн до Final Frontier Fund II, який орієнтований на інвестиції в оборонні технології на стадіях pre-seed та seed у країнах Скандинавії та Україні.

"Сьогодні ми оголошуємо про об'єднання зусиль Final Frontier та Myriad задля створення цієї платформи та подальшої діяльності під єдиним брендом", – йдеться у релізі Final Frontier у понеділок.

Зазначається, що перше закриття фонду в межах об'єднання заплановано до кінця 2026 року.

Створена платформа поєднує засновників та керівників Myriad разом із досвідом Final Frontier у сфері оборони, до якого входить геополітичний рівень, робота зі збройними силами

Final Frontier – венчурний фонд, який був заснований колишнім партнером Seed Capital Нільсом Вейрупом Карлсеном. У травні 2025 року було закрито перший фонд із капіталом EUR4,5 млн, а серед інвесторів був колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Myriad – оборонний фонд, який було відкрито у серпні 2025 року з початковим капіталом EUR2 млн. До засновників фонду входить Александр Аґасіпур, який був одним із керівників Zendesk у час його виходу до IPO на суму $1,7 млрд, а також Клаус Ньєнґаард, який збільшив штат Just Eat з 35 співробітників до IPO.

Наразі фонди сформували портфель із 15 компаній. "Утім, у сфері оборонних технологій на ранніх стадіях розвитку все ще існує гостра потреба в додатковому капіталі, а більшість інвесторів мають недостатній обсяг ресурсів", – зазначається у релізі.