1-й аукціон ФДМУ з продажу націоналізованого "Глухівського кар'єру кварцитів" зірвався через відсутність покупців

Перший аукціон з продажу ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів" (с. Баничі, Шосткинський р-н, Сумська обл.) та 22 об'єктів нерухомого майна, які були підконтрольні російському олігарху Олегу Дерипасці та стягнуті в дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС) від лютого 2023 року згідно закону про санкції, не відбувся через відсутність учасників, йдеться у повідомлені на сайті "Прозорро. Продажі".

Стартова ціна цього пулу активів на англійському трираундовому аукціоні була встановлена на рівні 98,64 млн грн, але до завершення прийому заявок о 20:00 у понеділок жоден інвестор так і не подався на аукціон.

Голова ФДМУ Дмитро Наталуха, запрошуючи інвесторів до участі у приватизації "Глухівський кар'єр кварцитів", зміст кремнію у кварцитах якого сягає 99%, зазначив можливість зниження ціни продажу цього пулу, бо це підсанкційний актив.

У Фонді агентству "Інтерфакс-Україна" нагадали, що якщо перший аукціон не відбувся, то на повторному англійському аукціоні стартова ціна знижується відразу на 50%.

У випадку, якщо і він виявиться невдалим, то далі вже проходить голландський аукціон із можливістю ще більшого зниження ціни.

Як повідомлялося, у лютому 2023 року ВАКС задовольнив позов Міністерства юстиції України про передання у державну власність підприємств, які належали Дерипасці. "Рішення суду стосується Миколаївського глиноземного заводу, а також надровидобувних компаній "Глухівський кар'єр кварцитів", "Хустський кар'єр" і "Жежелівський кар'єр". Вартість переданого Україні майна становить понад 10 млрд грн", – йшлося тоді у повідомленні Служби безпеки України.

Раніше цього року Наталуха заявляв про плани Фонду до кінця 2026р виставити на продаж Миколаївський глиноземний завод.

Згідно із даними ресурсу YouControl, якщо у 2025 році "Глухівський кар'єр кварцитів" мав 0,16 млн грн виручки та 9,54 млн грн чистого збитку, то за перше півріччя цього року виручка в нього була відсутня, а чистий збиток склав 5,78 млн грн.