IFC надасть Elementum Energy EUR60 млн на дві нові ВЕС в Україні загальною потужністю 257,6 МВт

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) надасть Elementum Energy, дочірній компанії американської VR Capital Group, до EUR60 млн на реалізацію проєкту зі спорудження двох нових ВЕС в Україні загальною потужністю 257,6 МВт та загальною вартістю EUR400 млн.

"IFC розглядає можливість надання кредиту категорії А у розмірі до EUR60 млн за рахунок власних коштів IFC, а також залучення фінансування за допомогою кредиту категорії В та паралельних кредитів від інших кредиторів", – йдеться на сайті корпорації.

Як пояснили в IFC, пропоноване фінансування являє собою корпоративний кредитний механізм "зеленого" типу на суму до EUR 250 млн на користь Elementum Energy, що надається через її дочірні Dnistrovska Vitroelektrostantsiia LLC та Windpark West-R LLC як співпозичальників. Кредитний механізм підтримає розробку та будівництво двох нових вітроенергетичних проєктів в Україні: проєкту "Дунай" потужністю 57,6 МВт та проєкту "Тернопіль" потужністю 200 МВт (також відомого як "Windpark West-R").

Крім цього IFC як організація-виконавець Фонду чистих технологій може надати фінансування для покриття дефіциту рентабельності пілотної системи зберігання енергії на основі акумуляторних батарей потужністю 10 МВт/20 МВт*год, яка буде розміщена на одному з існуючих об'єктів компанії.

IFC надала проєкту підтримку на початковому етапі у вигляді юридичного та ринкового аналізу, що вплинуло на процес структурування та підвищило загальну привабливість проєкту для інвесторів.

"Очікується, що IFC – як виконавча організація програми ERA для України – та CTF спільно з EC-UIF нададуть співінвестиції в розмірі EUR79 млн, включаючи гарантії покриття перших збитків для IFC та інших кредиторів, старший кредит і фінансування для зменшення розриву в життєздатності проєкту", – повідомили також у корпорації.

Як повідомлялося, надання Elementum Energy до EUR70 млн кредиту на будівництво двох ВЕС на Півдні та Заході України схвалив також Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Elementum Energy раніше планувала запустити у роботу ВЕС 60 МВт "Дунай" на півдні Одещини до кінця 2026 року. Своєю чергою проєкт "Тернопіль" потужністю 200 МВт у західній частині України планувалося реалізувати та запустити в експлуатацію в 2028 році.

ВЕС потужністю 58 МВт буде розташована в південній частині України (Південна ВЕС), а вітроелектростанція потужністю 200 МВт разом із супутньою інфраструктурою повітряної лінії електропередачі 110 кВ, що з'єднується з існуючою підстанцією 330/110/10 кВ, розташовуватиметься в західній частині України (Західна ВЕС).

Компанія Elementum Energy, дочірня VR Capital Group, є міжнародним інвестором у секторі відновлюваної енергетики України. Компанія управляє портфелем СЕС і ВЕС загальною потужністю 636 МВт і продовжує розробку нових проєктів у сфері вітрової енергетики та систем накопичення енергії.