ПриватБанк виставив "Дніпро-Арену" та тренувальну базу на продаж за 140,7 млн грн

ПриватБанк виставив на відкритий аукціон у системі "Prozorro.Продажі" стадіон "Дніпро-Арена" та учбово-тренувальну базу у Дніпрі за стартовою ціною 140,7 млн грн без ПДВ, повідомила пресслужба фінустанови.

Аукціон відбудеться 6 жовтня у форматі трираундового англійського аукціону. Гарантійний внесок становить 7,04 млн грн.

До лота входять стадіон загальною площею 15,95 тис. кв. м, комплекс тренувальної бази площею 13,06 тис. кв. м та окреме крите футбольне поле площею 7,47 тис. кв. м.

"Дніпро-Арена" розрахована приблизно на 31 тис. глядачів, має VIP-ложу на 296 місць, ресторан на 550 місць, футбольне поле 105×68 м із підігрівом та автоматичним поливом і автостоянки для автобусів та автомобілів.

Тренувальна база охоплює чотири поля з натуральним покриттям, три відкриті поля зі штучним покриттям, крите поле з трибунами на 506 місць, котеджне містечко, спальний корпус, медико-реабілітаційний центр, басейн, тренажерну залу та іншу інфраструктуру.

Земельні ділянки під об'єктами перебувають у комунальній власності, частиною з них ПриватБанк користується на підставі договорів оренди, щодо однієї ділянки право користування перебуває на стадії оформлення.

Передача майна покупцю передбачена після отримання дозволу Антимонопольного комітету України (АМКУ) на концентрацію або висновку про відсутність його необхідності та після повного розрахунку за об'єкт.

До участі в аукціоні не допускаються особи, які перебувають під санкціями, пов'язані з юрисдикціями неприйнятно високого ризику, причетні до корупційних правопорушень, фінансування тероризму чи відмивання коштів.

Обмеження також поширюються на компанії з непрозорою структурою власності в офшорних юрисдикціях, а також осіб, приналежних до олігархів, колишніх керівників або власників ПриватБанку.

Як повідомлялося, востаннє ПриватБанк намагався продати цей комплекс восени 2025 року, однак аукціон, запланований на 30 жовтня, не відбувся через відсутність заявок. Стартова ціна становила 150 млн грн.

Після цього банк спробував передати "Дніпро-Арену" та тренувальну базу в оренду, але січневий аукціон 2026 року також не відбувся через відсутність учасників. Стартова орендна плата становила 2,7 млн грн на місяць із ПДВ.

ПриватБанк – найбільший банк України. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 серпня 2026 року становили 979,31 млрд грн (22,7% від загального обсягу).