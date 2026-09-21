Збори акціонерів Ferrexpo схвалили докапіталізацію на $100 млн, половину з яких дав власник "Кернелу" Веревський

Збори акціонерів гірничорудної компанії Ferrexpo з основними активами в Україні схвалили у понеділок додаткову емісію акцій на загальну суму приблизно $100 млн, близько $50 млн з яких дає власник агрохолдингу "Кернел" Андрій Веревський та ще приблизно $40 млн – пов'язана із Костянтином Жеваго Fevamotinico S.a.r.l., яка наразі є найбільшим власником самої Ferrexpo із часткою 49,27%.

Як йдеться у повідомленні компанії, за три необхідні питання було подано від 99,57% до 99,72% голосів.

Акції розміщено за ціною 16,5 пенса за штуку, що на 42,3% дешевше за ціну акції на Лондонській фондовій біржі 30 квітня цього року.

Нові акції становлять приблизно 73,1% від існуючих акцій компанії до залучення коштів Очікується, що після завершення залучення коштів власник "Кернелу" матиме 21,44% від збільшеного акціонерного капіталу.

Курс акцій Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі з початку торгів у понеділок знизився на 1,29% – до 27,452 пенсу, що відповідає капіталізації GBP166,76 млн (біля $223 млн). Нові акції будуть допущені до торгівлі на біржі з 22 вересня.

Компанія уточнила, що після допуску до торгів її загальний випущений акціонерний капітал складатиметься з 1 млрд 62 млн 816,44 тис. простих акцій, кожна з яких надає право одного голосу, але 15 млн 830,814 тис. акцій наразі є казначейськими, тож за ними немає права голосу.

Також Ferrexpo нагадало, що 8 вересня була укладена угоду про надання незабезпеченої кредитної лінії на суму $15 млн з Fevamotinico, що є достроковим погашенням частини суми, яку Fevamotinico зобов'язалася внести в рамках докапіталізації.

Ferrexpo повідомило про досягнуту угоду про докапіталізацію 3-4 вересня цього року. Станом на 28 серпня грошова позиція компанії зменшилася приблизно до $26,4 млн, а після вирахування зобов'язань за орендою становила приблизно $17,8 млн порівняно із $21 млн на середину цього року та $47 млн на початок року, чого було достатньо для роботи компанії приблизно лише до кінця жовтня.

Рада директорів вважає, що залучених $100 млн буде достатньо для задоволення негайних та короткострокових операційних потреб групи, щоб вона могла працювати на зниженому рівні впродовж наступних 18 місяців. Залучені кошти буде використано переважно для відновлення тимчасово зупинених гірничодобувних та збагачувальних операцій в Україні, відновлення відстрочених витрат у всіх операціях, зокрема ремонтів та техобслуговування, та збереження фінансової гнучкості з огляду на постійну невизначеність роботи в Україні.

Для докапіталізації рада директорів провела переговори з Fevamotinico, на яких остання заперечила проти занадто великого розмивання своїх акцій, нижче за рівень 45,2% статутного капіталу, хоча це й зменшило б ризики для Ferrexpo від її пов'язаності із Жеваго, який знаходиться під українськими санкціями. Найбільший акціонер також поставив умову, що в результаті докапіталізації ніхто, крім Веревського, не матиме частку понад 15%.

Щодо Веревського, то його вимогою як якірного інвестора була відмова Ferrexpo від будь-якого альтернативного залучення коштів за рахунок акцій або іншої транзакції.

Розміщення було проведено через прискорений процес формування книги акцій, спільними глобальними координаторами та букраннерами виступили Panmure Liberum Limited та Peel Hunt LLP.

Пізніше BlackRock, Inc. повідомила, що на 14 вересня вона та пов'язані з нею компанії сумарно досягли 5% голосів у Ferrexpo, з яких 1,34% – безпосередньо за акціями, а ще 3,66% – через фінансові інструменти.

Незважаючи на поточні обмеження та ризики, на перелік яких у документах відведено понад 40 сторінок тексту, значна частина з яких пов'язана із санкціями щодо Жеваго, процесом банкрутства ключового активу – Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) та претензіями правоохоронних та податкових органів, рада директорів вважає, що Ferrexpo зберігає значний потенціал для довгострокового відновлення.

Наголошувалося, що успішне завершення залучення коштів та вирішення проблем із ліквідністю надасть Ferrexpo додатковий час зосередити свої зусилля на вирішенні проблем в Україні включно із продовженням діалогу з відповідними органами влади, зокрема щодо відновлення відшкодування ПДВ, якого накопичилося на $88 млн та кошти від якого використають Полтавський та Єристівський ГЗК на території України.

Було також заявлено про відновлення роботи Полтавського ГЗК після місячного простою.

Перед оголошенням про докапіталізацію Ferrexpo із значною затримкою опублікувала звітність за 2025 рік. Згідно з нею, компанія зменшила виторг на 16% – до $787 млн, її прибуток EBITDA впав у 2,5 раза – до $28 млн, а чистий збиток зріс майже у 4,5 раза – до $223,9 млн.

Виробництво окатишів торік скоротилося на 47% – до 3,22 млн тонн, тоді як концентрату зросло у 4,1 раза – до 2,92 млн тонн. У січні-червні поточного року Ferrexpo виробила 1,39 млн окатишів, що на 36% менше проти січня-червня минулого року.

Також повідомлялося, що Ferrexpo проведе загальні збори акціонерів 21 вересня та 9 жовтня поточного року з підбиттям підсумків роботи у 2025 році. Ferrexpo plc скликає збори для розгляду певних стандартних рішень, які зазвичай виносяться на розгляд акціонерів під час річних загальних зборів компанії, що відбулися 29 червня 2026 року. Однак знадобився додатковий час для остаточного формування фінансових результатів групи за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, оскільки очікувалося впровадження відповідного рішення щодо фінансування, необхідного для підготовки фінансової звітності на основі принципу безперервності діяльності.

Ferrеxpo належить 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9% – ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Лондонська фондова біржа (LSE) з початку травня призупинила торги акціями Ferrexpo через неможливість компанії вчасно опублікувати річну звітність, які відновила 7 вересня.