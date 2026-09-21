MND Group підписала з "Нафтогазом" меморандум про участь у трьох УРП "Укргазвидобування" – директорка енергодивізіону

Компанія MND Group, яка входить до міжнародної інвестиційної групи KKCG чеського підприємця Карела Комарека, підписала меморандум про співпрацю з НАК "Нафтогаз України" щодо участі у трьох угодах про розподіл продукції (УРП), укладених між "Укргазвидобуванням", дочірньою компанією "Нафтогазу", та урядом України, повідомила директорка енергетичного дивізіону MND Group Яна Гамршмідова.

"Під час першого саміту ініціативи "Карпатська вісімка" ми підписали меморандум про співпрацю з НАК "Нафтогаз України" – найбільшою енергетичною групою країни. Цей меморандум відкриває шлях до участі компанії MND у трьох чинних угодах про розподіл продукції, укладених між "Укргазвидобуванням" та урядом України", – написала Гамршмідова в Linkedin у понеділок.

Як вона зазначила, керівник "Нафтогазу" Сергій Федоренко на цьому саміті заявив, що попри тривалі атаки на енергетичну інфраструктуру Україна прагне нарощувати обсяги внутрішнього видобутку та шукає міжнародних партнерів, готових залучати інвестиції, сучасні технології та спеціалізований досвід.

При цьому Гамршмідова підкреслила, що участь у саміті "Карпатської вісімки", ініціативи, яка об'єднує країни Карпатського регіону у сферах економіки, енергетики та інвестицій, "стала для неї джерелом натхнення", і вона рада, що Чеська Республіка є частиною цієї платформи, де створюються умови для поглиблення регіональної співпраці, зміцнення енергетичної безпеки й економічного зростання.

"Для компанії MND, яка працює в Україні вже 12 років, це чергове підтвердження того, що довгострокове партнерство, довіра та обмін досвідом є цінними й важливими. Ми віримо в майбутнє України та прагнемо долучитися до її відновлення й подальшого розвитку", – наголосила Гамршмідова.

Водночас місцеві ЗМІ Полтавського регіону кілька днів тому повідомили, що чеська енергетична компанія MND розширює свою присутність в Україні та розпочинає роботи на Полтавщині в рамках нового проєкту з видобутку енергоносіїв.

Як повідомлялося, у липні 2019 року уряд схвалив результати УРП-конкурсів із дев'яти вуглеводневих ділянок, згідно з якими "Укргазвидобування" ("УГВ") у спілці з канадською Vermilion здобуло перемогу з Балаклійської та Іванівської ділянок, а також самостійно – з Берестянської та Бузівської (ділянки розташовані переважно Харківській, а також, зокрема, Львівській та Дніпропетровській областях).

У серпні 2023 року "УГВ" та MND домовлялися про розвідку вуглеводнів у західному регіоні України.

MND здійснює розвідку та видобуток на п'яти нафтогазових родовищах в Україні в партнерстві з групою компаній "Західнадрасервіс" Зіновія Козицького.