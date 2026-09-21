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Економіка

Кабмін направить 150 млн грн на відновлення 11 багатоквартирних будинків у Запорізькій області – Корецький

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Кабмін направить 150 млн грн на відновлення 11 багатоквартирних будинків у Запорізькій області – Корецький
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Кабінет міністрів виділяє 150 млн грн на відновлення 11 багатоквартирних будинків у Запорізькій області, пошкоджених російськими атаками, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Ці кошти передбачені в Фонді ліквідації наслідків збройної агресії. 43 млн грн передбачені на два проєкти відновлення, які вже реалізуються, ще 107 млн грн – на дев'ять нових у Запоріжжі. Всі роботи мають бути реалізовані до кінця року, щоб люди мали змогу якнайшвидше повернутися у свої домівки", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Прем'єр наголосив, що попри обмежені фінансові ресурси, уряд має забезпечити відновлення житла для людей, які постраждали від російських атак.

"Особливо це важливо для прифронтових міст і громад. Працюємо над цим спільно з місцевою владою, щоб визначати першочергові потреби та спрямовувати ресурси туди, де вони найбільш потрібні", – додав він.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#будинки #кошти #уряд
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