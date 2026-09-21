Зростання імпорту акумуляторів не означає втрати актуальності генераторів – RSE Group Ukraine

Україна за січень-серпень 2026 року імпортувала електрогенераторних установок та обертових електричних перетворювачів на $618,2 млн, що на 39,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас імпорт електричних акумуляторів (установок зберігання енергії, УЗЕ) і сепараторів для них зріс у 3,3 раза, до $2,65 млрд. Лише у серпні акумуляторів ввезли на $540,8 млн, що у 4,6 раза більше, ніж у серпні 2025 року.

Про це свідчать дані статистичного порталу Державної митної служби, які наводить "Інтерфакс-Україна".

Як вважає директорка RSE Group Ukraine Ганна Позднякова, ці цифри легко прочитати як поступову заміну генераторів акумуляторами, але це було б надто простим висновком.

"Генератор і накопичувач вирішують різні завдання. Батарея миттєво підхоплює навантаження, допомагає пройти коротке відключення або зменшити споживання у пікові години. Генерація потрібна, коли об’єкт має працювати автономно довше. Тому зростання одного сегмента не означає, що інший втрачає актуальність", – сказала вона в коментарі Енергореформі.

За її словами, на динаміку також впливає висока база порівняння. У 2025 році Україна збільшила імпорт генераторних установок і перетворювачів у 2,3 раза, до $1,69 млрд. Значну частину обладнання тоді купували в умовах гострої потреби у резервному живленні.

Як зазначає Позднякова, зараз замовники точніше визначають, яке саме завдання має виконувати енергетичне обладнання.

"Кілька років тому бізнес часто починав із питання про потужність генератора. Тепер спочатку дивляться, які процеси не можна зупиняти, скільки годин вони мають працювати без зовнішньої мережі та як швидко система повинна реагувати на відключення. Лише після цього можна підбирати генерацію, накопичувач і автоматику", – пояснила вона.

Директорка RSE Group Ukraine також звертає увагу, що у серпні 2026 року імпорт генераторних установок і перетворювачів скоротився у 2,6 раза порівняно із серпнем минулого року, до $48,9 млн. Основними країнами-постачальниками за вісім місяців стали Китай із часткою 24,4%, Чехія з 21% і Туреччина з 13,6%.

При цьому у сегменті акумуляторів залежність від одного постачальника значно вища. Із загальних $2,65 млрд на продукцію з Китаю припало $2,39 млрд, тобто понад 90%.

Позднякова вважає, що разом із ціною та характеристиками обладнання замовникам варто оцінювати доступність сервісу, запасних частин і технічної підтримки.

"Енергетична стійкість залежить не лише від того, чи встановлене обладнання. Важливо, чи зможе воно запуститися в потрібний момент, як довго працюватиме без зупинки та наскільки швидко його можна відновити у разі несправності", – зазначила експертка.

Як резюмувала директорка RSE Group Ukraine, зміна структури імпорту може свідчити про те, що після хвилі термінових закупівель український ринок поступово переходить до точнішого підбору обладнання. При цьому попит розподіляється між різними рішеннями залежно від тривалості автономної роботи, характеру навантаження та економіки конкретного об’єкта.

Як повідомлялося, RSE s.r.o. – міжнародна інжинірингова компанія з власним виробничим майданчиком у м. Брно (Чехія), що спеціалізується на рішеннях для енергетичної стійкості та децентралізації. Компанія забезпечує повний цикл послуг "під ключ": від модульних когенераційних станцій і мобільних електростанцій до промислових теплових насосів та акумуляторних систем (BESS).