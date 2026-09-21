Ціна дизелю на АЗК України перетнула позначку в 100 грн/л, досягши 104 грн/л на ДП+ на SOCAR – моніторинг

Ціна дизельного пального в мережі АЗК SOCAR станом на понеділок становить 103 грн/л та 104 грн/л за ДП та ДП+ відповідно, свідчить моніторинг низки мереж, який проводить Енергореформа.

Таким чином, у мережі дизель здорожчав порівняно з 16 вересня на 4 та 5 грн відповідно.

Згідно з моніторингом, WOG та OKKO вже кілька днів поспіль утримують ціни на обидва види дизелю на позначці 99,90 грн/л. При цьому UKRNAFTA та UPG, пропонуючи преміальний дизель також за 99,90 грн/л, зупинили ціну звичайного дизелю на позначці 97,90 грн/л.

Як свідчить моніторинг Енергореформи, бензин зріс у ціні за останні 5 днів на 2-3 грн/л, газ здорожчав в окремих мережах на 0,6 грн/л.

Засновник та СЕО Prime Group Дмитро Льоушкін в ефірі телеканалу Київ пояснив, що ціни дизпалива вже кілька днів тому мали б бути вищими за 100 грн/л, але є непублічне прохання від уряду стримувати їх. Крім того, він звернув увагу, що на стелах не вистачає місця для п'ятизначного числа, і мережам зараз необхідно технічно вирішити цю проблему.

Мережа WOG у неділю показала ціну дизелю в 101 грн/л та 103 грн/л, але потім повернула 99,90 грн/л, пояснивши це технічним збоєм.

"Нафтогазова асоціація України", куди входять, зокрема, провідні мережі АЗК, у неділю, 20 вересня, пізно ввечері розмістила заявку, в якій зазначила, що "об'єднані зусилля уряду та мереж АЗС дозволяють утримувати систему стійкою".

"Ринок працює, пальне постачається, АЗС продовжують роботу. Підстав для ажіотажного попиту немає", – наголосила вона.

Асоціація пояснила, що військовий конфлікт США та Ірану спричинив глобальну паливну кризу, через що ціни на пальне по всьому світу встановили абсолютний рекорд за всю історію нафтопереробної галузі. Зокрема, вартість дизельного пального сягнула $1644 за тонну, бензину – $1377/т.

НАУ наголосила, що через повномасштабну війну та знищення РФ основних нафтопереробних потужностей Україна майже повністю залежить від імпортного пального, а внутрішній ринок напряму залежить від ситуації в Європі та на глобальних ринках. Водночас, купівельна спроможність українських споживачів набагато нижча за можливості європейців.

За таких умов НАУ вбачає головними завданнями галузі безпеку людей на АЗК, безперебійне постачання пального та стримування цін, йдеться в повідомленні.

"Завдяки високій конкуренції оператори оптимізують витрати, логістику та закупівлі, щоб максимально пом'якшити вплив зовнішніх котирувань на роздрібну ціну", – акцентували в НАУ.



Ціни на пальне (середні) станом на 13:00 21 вересня порівняно з 16 вересня (за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж)

Мережа 95 (грн/л) 95 преміум (грн/л) ДП (грн/л) ДП преміум (грн/л) Газ (грн/л) UKRNAFTA 87,90 (84,90) 90,90 (87,90) 97,90 (96,90) 99,90 (98,90) 42,90 (42,90) UPG 89,90 (86,90) 91,90 (88,90) 97,90 (99,90) 99,90 (99,90) 45,50 (45,50) OKKO 92,90 (90,90) 95,90 (93,90) 99,90 (99,50) 99,90 (99,90) 45,50 (44,90) WOG 92,90 (90,90) 95,90 (93,90) 99,90 (98,90) 99,90 (99,90) 45,50 (45,50) SOCAR 94,90 (91,90) 97,90 (94,90) 103,00 (99,90) 104,00 (99,90) 45,50 (44,90)

Джерело: https://www.facebook.com/dmitry.lyoushkin

https://oilers.org.ua/uk/