"Укрфінжитло" планує після війни вивести на міжнародні ринки сек'юритизовані цінні папери десь на EUR1 млрд – глава

ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло"), яка є оператором державної іпотечної програми "єОселя", працює над підготовкою випуску після завершення розв'язаної Росією війни сек'юритизованих цінних паперів на міжнародні ринки капіталу, обсяг якого може скласти приблизно EUR1 млрд, повідомив голова правління Євген Мецгер.

"Ми готуємось і дійсно є тією компанією, яка першою, мабуть, буде робити сек'юритизацію. В нас є JP Morgan, він нас консультує, веде нас на відкриті ринки капіталу", – сказав він на організованому Київським міжнародним економічним форумом минулого тижня обговоренні перспектив фондового ринку в Україні.

Мецгер зауважив, що для цього "Укрфінжитло" сформує іпотечні пули на еквівалент $2-3 млрд.

Голова "Укрфінжитла" уточнив, що ще треба зрозуміти, на які ринки виходити, бо американський та європейський ринки мають суттєві відмінності. "Ми маємо бути готові і так, і так", – додав він.

За його словами, шлях для випуску сек'юритизованих цінних паперів відкрив закон про сек'юритизацію та облігації з покриттям (№15172), який розроблявся разом із Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Мецгер зазначив, що на міжнародному ринку є дуже багато інвесторів, які працюють на ринку житлових інструментів, наприклад, бельгійський фонд Revive.

"Давайте будемо відверті. Ми сподіваємося, що сек'юритизація чи випуски іпотечних євробондів можливі після війни. Я не вважаю, що ми зараз – в цьому році чи в наступному році або під час війни – зможемо це зробити", – в той же час наголосив голова "Укрфінжитла".

Він додав, що також необхідно прийняти підзаконні акти та регуляції, які дозволять добре підготуватися до випуску сек'юритизованих цінних паперів.

"Тому ми рухаємося, сподіваємося, що цей та наступний рік витратимо з користю для того, щоб підготуватися до сек'юритизації", – підсумував Мецгер.