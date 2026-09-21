З 1 жовтня розпочнуться об'єднані аукціони з розподілу газотранспортних потужностей на добу наперед та протягом доби – ОГТСУ

З 1 жовтня цього року на міждержавних точках з'єднання, за винятком українсько-словацького напрямку, проводитимуться об'єднані аукціони газотранспортних потужностей на добу наперед та протягом доби.

"Розподіл потужності здійснюватиметься в енергетичних одиницях", – повідомило ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).

У товаристві пояснили, що для періоду використання потужності, що розпочинається 1 жовтня 2026 року, аукціони на відповідні продукти потужності проводитимуться відповідно до правил, визначених Кодексом ГТС, та календаря проведення аукціонів.

Зокрема, 21 вересня відбудуться місячні аукціони з розподілу об'єднаної гарантованої потужності для періоду її використання у жовтні. Додатково до напрямків, для яких об'єднані аукціони вже проводилися, потужність буде запропонована на міждержавних точках з'єднання з Угорщиною за напрямком вхід в Україну – вихід з Угорщини, а також на міждержавних точках з'єднання з Польщею в обох напрямках.

"З 1 жовтня також розпочнеться застосування об'єднаних аукціонів потужностей для продуктів потужності, розподіл яких здійснюється на добу наперед та протягом доби", – зазначили в ОГТСУ.

В компанії нагадали, що 6 липня відбулися перші річні аукціони з розподілу об'єднаної потужності на міждержавних точках з'єднання з Угорщиною за напрямком вихід з України – вхід в Угорщину, а також з Румунією та Молдовою.

Таким чином, на між державних точках з'єднання, за винятком українсько-словацького напрямку, аукціони із розподілу об'єднаної потужності охоплюватимуть усі передбачені Кодексом ГТС строки розподілу потужності. На міждержавних точках з'єднання зі Словаччиною пропонуватиметься необ'єднана потужність.

Об'єднана потужність передбачає узгоджений розподіл потужності по обидва боки міждержавної точки з'єднання в рамках єдиного аукціону. Проведення таких аукціонів здійснюється операторами суміжних газотранспортних систем відповідно до спільно узгоджених процедур та вимог європейського законодавства.

Важливою особливістю використання об'єднаної потужності є можливість замовника послуг транспортування, якому така потужність була розподілена, передати іншому замовнику послуг транспортування на українській стороні право на подання номінацій та реномінацій щодо цієї потужності. При цьому обов'язок з оплати потужності залишається за замовником послуг транспортування, якому потужність була розподілена.

"Оператор ГТС України продовжує координацію із суміжними операторами щодо застосування узгоджених процедур та проведення об'єднаних аукціонів потужностей на всіх міждержавних точках з'єднання", – підсумували в ОГТСУ.

Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) 23 червня 2026 року ухвалила рішення, спрямовані на подальшу інтеграцію газового ринку України до єдиного ринку природного газу ЄС, і які передбачають запровадження європейських правил розподілу потужності та тарифоутворення на міждержавних з'єднаннях газотранспортної системи.

Нові правила розподілу потужності міждержавних з'єднань запрацювали з липня 2026 р. та застосовуватимуться до потужності, яка використовуватиметься з початку нового газового року – з 1 жовтня 2026 р.

Для участі в аукціонах замовники послуг транспортування мають укласти договори не лише з ОГТСУ, а й з операторами суміжних газотранспортних систем держав – членів ЄС та Республіки Молдова. Замовник, якому буде розподілено об'єднану потужність, матиме право передати іншому замовнику право подавати номінації та реномінації на таку потужність.