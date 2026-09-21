"Кернел" збільшить потужності для зберігання зерна на 40 тис. тонн завдяки впровадженню модульних зерносховищ

Агрохолдинг "Кернел" виступив ініціатором та першим тестовим майданчиком для розробки нового типу модульних зерносховищ і вже придбав такі конструкції, які сукупно збільшать його потужності для зберігання зерна на 40 тис. тонн, повідомила пресслужба компанії.

Згідно з повідомленням, рішення розробив український виробник на замовлення "Кернела". Перше модульне сховище компанія змонтувала за чотири дні та протягом наступних двох днів завантажила 3,4 тис. тонн зерна.

"Ми оперуємо найбільшою мережею елеваторів в Україні і хочемо підтримати весь ринок. Наш масштаб дає змогу брати на себе роль галузевого R&D: формувати техзавдання для українських виробників, тестувати прототипи на великих обсягах і докручувати економіку на практиці. По суті, ми беремо на себе ризики першопрохідця, щоб агроринок отримав уже готове, перевірене в польових умовах рішення, яке в критичний момент збереже зерно і врятує бізнес багатьох виробників", – зазначив керівник департаменту зберігання Сергій Щербань.

У компанії зауважили, що на площі, де у полімерних рукавах можна розмістити до 1 тис. тонн зерна, модульне сховище дає змогу зберігати у 3,5 раза більший обсяг. Конструкції можна встановлювати на майданчиках із твердим покриттям, вони є багаторазовими, можуть розбиратися та переміщуватися.

Додаткові потужності компанія планує використовувати не лише для власного врожаю, а й для зберігання зерна інших агровиробників.

З міркувань безпеки "Кернел" не розкриває назву виробника модульних зерносховищ та місця їх встановлення.

Агрохолдинг "Кернел" – найбільший світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

За результатами дев'яти місяців 2026 фінансового року (з 1 липня 2025 року) "Кернел" зменшив чистий прибуток на 5% – до $208 млн, виторг збільшив на 0,4% – до $3 млрд 92 млн, а EBITDA – на 1%, до $403 млн.