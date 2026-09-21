Україна найактивніше використовує квоти ЄС на яблучний сік, етиловий спирт, пшеницю, птицю та яйця – УКАБ

Станом на середину вересня 2026 року Україна найбільш активно використовує тарифні квоти Європейського Союзу на яблучний сік, етиловий спирт, пшеницю, продукцію птахівництва та яйця, повідомив Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

За квотами, що адмініструються за принципом First Come – First Serve, квоту на яблучний сік уже використано повністю.

За ліцензійними квотами річну квоту на пшеницю обсягом 1,3 млн тонн фактично повністю розподілено. За основною квотою на свіже м'ясо птиці сукупно розподілено близько 70 тис. тонн, або весь обсяг, наданий на перші три квартали 2026 року.

Квоти на яйця та яйцепродукти й яйця у шкаралупі також використані на 100% доступного на січень-вересень обсягу – по 6,75 тис. тонн.

Серед зернових найбільша динаміка використання квоти протягом останнього місяця спостерігалася за ячменем. З початку року розподілено 122,7 тис. тонн, або 27,3% річної квоти, проти 57,7 тис. тонн, або 12,8%, на початку серпня. Таким чином, за місяць обсяг зріс приблизно на 65 тис. тонн.

Для борошна із зернових культур сукупний показник використання квоти зріс до 9,28 тис. тонн, або 30,9% річного обсягу. Водночас квота на кукурудзу залишається майже невикористаною: розподілено 6,68 тис. тонн із 1 млн тонн, або 0,7%.

У молочній групі найбільша частка припадає на знежирене молоко та вершки у порошку – розподілено 8,57 тис. тонн, або 55,7% річної квоти. За молоком та згущеним молоком показник становить 4,05 тис. тонн, або 27%, а за вершковим маслом та іншими молочними жирами – 1,12 тис. тонн, або 16%.

За квотами First Come – First Serve на неденатурований етиловий спирт використано 124,1 тис. тонн із 125 тис. тонн, або 99,3%. За цукровою кукурудзою використання становить 95,1%, за цукром – 83,9%, за томатами – 73%, за медом – 74,5%.

УКАБ зазначає, що для низки українських агропродовольчих товарів тарифні квоти вже фактично обмежують можливості безмитних поставок до ЄС, зокрема для яблучного соку, етилового спирту та цукрової кукурудзи. Водночас за окремими зерновими, м'ясними та молочними позиціями зберігається значний невикористаний потенціал квот.