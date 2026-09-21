"Нафтогаз" та ORLEN домовилися про поставку LNG та закупівлю пального на $500 млн – глава НАК

Група "Нафтогаз" та польська компанія ORLEN підписали меморандуми про поставку в Україну у 2027 році додаткових партій LNG та закупівлю нафтопродуктів на $500 млн, повідомив в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

"Нафтогаз розширює стратегічне партнерство з ORLEN. На першому Саміті Карпатської вісімки підписали два меморандуми. Перший передбачає поставку трьох партій LNG в І кварталі 2027 року (…). Другий документ підписала "Укрнафта". Він передбачає закупівлі нафтопродуктів на суму до $500 млн", – написав Федоренко у Facebook у понеділок.

За його словами, такі домовленості важливі в умовах постійних російських атак на видобуток та потенційно посилять стабільність українського ринку нафтопродуктів в умовах кризи, спричиненої воєнними діями на Близькому Сході.

Федоренко також зазначив, що компанії опрацьовують варіанти постачання української нафти для переробки на НПЗ в Центральній Європі, а ще один напрям співпраці – передача Україні вживаних паливовозів, які допоможуть компенсувати втрати та посилити логістику нафтопродуктів.

"ORLEN є важливим стратегічним партнером "Нафтогазу". В умовах постійних російських атак на об'єкти власного видобутку для нас особливо важливо мати надійні джерела постачання газу та диверсифіковані маршрути його доставки", – прокоментував домовленості Федоренко, слова якого наводяться у релізі "Нафтогазу".

Як вказав генеральний директор і голова правління ORLEN Іренеуш Фафара, польська компанія розглядає партнерство з "Нафтогазом" як довгострокове й таке, що відповідає інтересам обох компаній.

"Співпраця з Україною є важливою складовою зобов'язань ORLEN щодо забезпечення енергетичної безпеки Центральної та Східної Європи. Посилення нашого партнерства з "Нафтогазом" сприяє створенню додаткових можливостей для диверсифікації постачання та підвищення стійкості енергетичної системи регіону", – зазначив Фафара, якого цитує "Нафтогаз" у релізі.

Як повідомлялося на початку лютого 2026 року, НАК "Нафтогаз України" в партнерстві з польським державним концерном Orlen поставив першу у 2026 році партію американського LNG обсягом майже 100 млн куб. м. Вони наприкінці січня були доставлені на термінал у польському Свіноуйсьце та надійшли до української ГТС.