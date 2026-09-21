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Економіка

Інтервенції НБУ перевищили $1 млрд десятий тиждень поспіль

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Інтервенції НБУ перевищили $1 млрд десятий тиждень поспіль
Фото: Unsplash

Національний банк України (НБУ) минулого тижня збільшив інтервенції на міжбанківському ринку на $36,9 млн, або на 3,1%, – до $1 млрд 231,8 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

За даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо операцій юридичних осіб із купівлі-продажу валюти майже не змінилося і становило $163,1 млн, а загалом за цей період – $652,4 млн

На ринку валютообмінних операцій населення середньоденне негативне сальдо зросло до $45,1 млн проти $40,8 млн за аналогічний період попереднього тижня, при цьому купівля безготівкової валюти населенням всі дні перевищувала її продаж.

Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень із позначки 44,5483 грн/$1, на кінець тижня послабився до 44,6648 грн/$1.

На готівковому ринку послаблення гривні було менш вираженим: курс купівлі долара за тиждень зріс на 5 коп. – до 44,48 грн/$1, продажу – на 3 коп., до 44,88 грн/$1.

#інтервенції #нбу #валюта
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