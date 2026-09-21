НКЦПФР застосувала захід впливу проти публічної компанії за гарантію норми дохідності

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) застосовуватиме санкції проти учасників ринку спільного інвестування, які порушуватимуть вимоги щодо заборони на обіцянки або гарантії доходності майбутніх інвестицій в інвестиційні фонди, тим більше валютної, заявив голова НКЦПФР Олексій Семенюк, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Вчора в нас був вранці буквально кейс: є одна українська публічна компанія, яка безпосередньо визначила норму дохідності, зазначивши конкретно. І там є порушення, у нас є заходи впливу – 43-я стаття закону про ринки капіталів, і ми вже відреагували", – сказав він 17 вересня під час організованого Київським міжнародним економічним форумом обговорення перспектив фондового ринку в Україні.

Семенюк не став поки називати цю компанію.

"Ви публічно про це побачите. До моменту винесення заходу впливу це не етично є озвучувати, і нема сенсу. Але можу сказати, ми точно на такі кейси реагуємо", – зазначив голова регулятора та звернувся до зали із проханням сигналізувати про такі випадки.

Свої сумніви щодо дохідності інвестицій у енергетику, про яку заявляють інвестфонди, висловив на події бізнесмен, інвестор у енергетику Ігор Тинний.

"Як людина, яка безпосередньо будує ці об'єкти значно довше, напевно, ніж всі тут присутні, я хочу сказати, що такої доходності, яку обіцяють ці фонди, вони не дають. Тому, певною мірою, це все розрахунок на оптимізм", – вважає Тинний.

Заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса також закликав інвесторів бути обережними щодо доходності, яку пропонують деякі інвестиційні фонди.

"Ці фонди пропонують набагато кращу дохідність, особливо доларові. І тут треба бути дуже обережним насправді, тому що когось ми знаємо, а когось не знаємо", – зазначив він.

На думку експерта, ринку не вистачає аналітики інвестиційних фондів.

"Є купа фондів, а нема нікого, хто би робив аналітику по ним. Хто би казав – "сюди ході, а сюди не ході". Коли ми говоримо про євробонди, ринок акцій чи старий ринок акцій – був Dragon, був Concorde, було ще 5-6 компаній, у яких було аналітичне покриття, які давали свої рекомендації щодо того, що тут можна купити, що не можна… Це Дикій Захід, насправді", – вважає Фурса.

Як повідомлялося, учасники ринку спільного інвестування на своїх сайтах та у своїх матеріалах доволі часто зазначають прогнозовану або заплановану або орієнтовну дохідність інвестицій у фонди, у тому числі в доларах. Наприклад, на сайті одного з лідерів ринку – фонду Inzhur REIT зазначена "прогнозована дохідність від 9,5%, річних у USD (щомісячні дивіденди + капіталізація)", Inzhur Energy – "15% річних у USD (капіталізація)".

На сайті S1 REIT зазначено, що у фонду S1 ДНК "запланована дохідність 9% річних у USD", а у фонду S1 Plaza Позняки – "Дивіденди з першого дня. валютні виплати щомісяця без операційного менеджменту. Дохідність – 10,4% річних в USD".

У компанії "Енкрафт" з групи Concorde Capital, в яку інвестують через інвестфонд, зазначена "цільова дохідність 16% річних", а на іншому ресурсі компанії – "орієнтовна дохідність 16% річних у доларовому еквіваленті".

Компанія ICU у фонді ULIS.Ворохта говорить про "орієнтовну дохідність на перші 5 років роботи готелю – 10% у доларі", але у Фонді облігацій наводить тільки дохідність за попередні роки: середньорічну на рівні 28% за 2011-2021 роки та 30,3% – за 2024 рік у гривні.

Джерело: https://www.inzhur.reit/

https://reit.s1.ua/ua/funds/s1-dnk

https://reit.s1.ua/ua/funds/s1-plaza-pozniaky

https://encraft.com.ua/

https://www.encraft.statock.com/

https://icu.ua/investments