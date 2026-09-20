"Енергоатом" очолить гендиректор "Укргазвидобування" Ткачук – наглядова рада НАЕК

Наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" обрала переможцем конкурсного відбору на посаду голови правління (Chief Executive Officer, CEO) компанії генерального директора іншого великого державного підприємства – АТ "Укргазвидобування" Юрія Ткачука.

Як йдеться у пресрелізі "Енергоатома" у неділю ввечері, також переможцем конкурсного відбору на посаду члена правління з ядерної безпеки та експлуатації (Chief Nuclear Officer, CNO) обраний Павло Павлишин, який 10 років очолював Рівненську атомну станцію.

"Ми свідомо обрали двох керівників із різним, але взаємодоповнювальним професійним досвідом. Юрій Ткачук відповідатиме за загальне управління Компанією. Павло Павлишин матиме професійні повноваження у сфері ядерної безпеки – із необхідним статусом та незалежністю для зупинення будь-якої діяльності, якщо вона не відповідає вимогам безпеки", – наводяться у повідомленні слова голови наглядової ради Руміни Велші.

Вона наголосила, що таке розмежування повноважень відповідає усталеній практиці провідних операторів атомної енергетики у світі.

Зазначається, що у межах міжнародного пошуку CEO було розглянуто 78 потенційних кандидатів з України та міжнародних ринків. Дев'ять з них пройшли до етапу комплексного оцінювання, що включало структуровані інтерв'ю керівників вищої ланки, оцінювання лідерського потенціалу, перевірку професійної репутації та доброчесності, а також оцінювання за визначеним набором професійних і лідерських критеріїв. Фіналісти представили наглядовій раді своє стратегічне бачення розвитку "Енергоатома", після чого рада провела фінальне оцінювання та ухвалила рішення.

Обидва конкурсні процеси проводилися за підтримки Korn Ferry, яка здійснювала оцінювання кандидатів, а також незалежну перевірку їхньої професійної репутації та доброчесності.

Ткачук до приходу в "Укргазвидобування" з травня по грудень 2025 року виконував обов'язки керівника ПАТ "Укрнафта", а з листопада 2022 року працював фінансовим директором цієї державної компанії, де відповідав за фінансову стратегію, ризик-менеджмент та інвестиційну політику. З липня 2026 року також є членом правління НАК "Нафтогаз України". Обіймав керівні фінансові посади у ПрАТ "Запоріжтрансформатор" та Групі "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина. Має понад 25 років досвіду в енергетичному та промисловому секторах.

Павлишин очолював Рівненську АЕС з червня 2012 року до червня 2022 року з перервою на грудень 2019 року – березень 2020-го, коли він був т.в.о. президента "Енергоатома". У червні 2022 року він був переведений на посаду директора "Атомремонтсервіс" на період дії воєнного стану. З 25 жовтня 2022 року розпочав роботу на посаді першого заступника міського голови м. Вараша, міста-супутника РАЕС.

Наглядова рада нагадала, що до цього загальне керівництво компанією та відповідальність за ядерну безпеку були зосереджені в межах однієї керівної ролі, тоді як тепер голова правління несе загальну відповідальність за діяльність "Енергоатому", тоді як CNO наділений незалежними професійними повноваженнями з питань ядерної та радіаційної безпеки, а також експлуатації ядерних об'єктів.

"Однією з ключових проблем "Енергоатома" було корпоративне управління". Те, що виявила операція (НАБУ з розкриття схеми отримання неправомірної вигоди у сфері закупівель НАЕК – ІФ) "Мідас", було не технічним збоєм – це була неспроможність систем, які мають забезпечувати належний контроль за тим, як омпанія витрачає кошти та як обирає своїх керівників", – підкреслила голова ради Велші.

Вона зауважила, що зміни починаються саме зі змін способу відбору керівників: обидві конкурсні процеси проводилися незалежно від уряду, на основі заздалегідь визначених критеріїв, а рішення приймалися на підставі об'єктивних даних і результатів оцінювання.

Згідно із релізом, наглядова рада очікує завершити формальні процедури призначення протягом найближчих тижнів за умови дотримання всіх законодавчих, регуляторних і корпоративних вимог. Для CNO відповідні процедури включають отримання індивідуальної ліцензії Державної інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання), бо попередня ліцензія Павлишина була анульована у 2022 році.

До моменту набуття чинності призначеннями діюча тимчасова модель управління залишатиметься без змін, щоб забезпечити безперервність управління компанією та безпечну експлуатацію атомних електростанцій, йдеться у релізі.

Наглядова рада уточнила, що загалом комплексний конкурсний відбір нового складу правління охоплює 7 посад. Наразі конкурси на посади члена правління з фінансових питань (Chief Financial Officer), з правових питань (Chief Legal Officer), з управління персоналом (Chief People Officer) та з комерційних питань (Chief Commercial Officer) перебувають на просунутому етапі.

Наглядова рада також планує найближчим часом розпочати конкурсний відбір на посаду генерального інспектора (General Inspector), який входитиме до складу правління та посилить незалежний внутрішній нагляд у сфері ядерної та радіаційної безпеки, йдеться у релізі.

НАЕК "Енергоатом" є найбільшим виробником електроенергії в Україні та оператором атомних електростанцій країни.

"Енергоатом" у 2025 році збільшив загальний дохід на 23,0% – до 254,7 млрд грн, EBITDA – на 54,6%, до 53,8 млрд грн, чистий прибуток – в 14,4 рази, до 18,7 млрд грн.