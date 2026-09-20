В Україні завершили електрифікацію першої новозбудованої євроколії стандарту 1435 мм між Ужгородом та Чопом – Мінінфраструктури

АТ "Укрзалізниця" завершило електрифікацію першої новозбудованої євроколії стандарту 1435 мм, а саме 22-кілометрової дільниці між Ужгородом та Чопом, що передбачатиме можливість для запуску прямого пасажирського сполучення без зміни локомотивів на кордоні.

"Завершення електрифікації першої новозбудованої євроколії Ужгород – Чоп – це ключовий етап інтеграції України до європейської транспортної мережі. Ми робимо Ужгород першим обласним центром із прямим залізничним зв'язком із країнами ЄС", – цитуються у релізі слова міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника.

У відомстві повідомили, що залізничники встановили 591 опору контактної мережі, а також змонтували майже 48 км контактного проводу на дільниці між Ужгородом та Чопом.

Зазначається, що вартість проєкту становить 1,3 млрд грн, з яких 50% – грант Європейського Союзу за програмою Connecting Europe Facility (CEF Transport), тоді як інша частина фінансується коштом державного бюджету та власних коштів компанії, зокрема, у 2026 році на реалізацію проєкту з держбюджету було виділено 285 млн грн.

За словами Калашника надалі планується до кінця 2026 року завершити електрифікацію до кордону з Угорщиною (Захонь) для того, аби пасажирські поїзди з Австрії, Словаччини, Чехії та Угорщини здійснювали рух до українських міст.

У Мінінфраструктури пояснили, що відповідна дільниця електрифікована на постійному струмі напругою 3 кВ, тоді як в Угорщині використовується змінний струм 25 кВ, внаслідок цього для руху без зміни локомотива залучатимуться багатосистемні електровози.

Передбачається, що залучення багатосистемних електровозів дозволить забезпечити менший час у дорозі для пасажирів, менші експлуатаційні витрати для залізниці, а також можливість для пасажирських поїздів з Угорщини, Австрії, Словаччини та Чехії курсувати до Ужгорода.

У міністерстві нагадали, що рух першою новозбудованою дільницею євроколії між Чопом та Ужгородом було відкрито восени 2025 року.

Як повідомлялось, наприкінці вересня поточного року на станції Чоп в Закарпатській області запрацює друга зала прикордонно-митного контролю.