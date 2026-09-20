"Нафтогаз" домовився з MOL про будівництво в Угорщині терміналу для зберігання пального для України

Група Нафтогаз підписала меморандум з компанією MOL щодо будівництва потужностей зі зберігання нафтопродуктів для потреб України на території Угорщини поблизу україно-угорського кордону, повідомив в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

"В умовах постійних російських атак на нашу паливну інфраструктуру диверсифікація маршрутів постачання та створення додаткових потужностей зберігання за межами зони обстрілів – це питання стабільності всього ринку", – написав він у своєму Facebook у неділю за результатами Карпатського економічного форуму в рамках Саміту С8.

Федоренко зазначив, що ці додаткові потужності зберігання нафтопродуктів потенційно не лише підвищить надійність постачання пального для українських споживачів, а й сприятимуть взаємовигідному розвитку транскордонної енергетичної інфраструктури між Україною та Угорщиною.

Глава "Нафтогазу" додав, що це одна з низки домовленостей Групи на Карпатському економічному форумі.