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Економіка

Формування міжнародної коаліції з відновлення парку локомотивів "Укрзалізниці" розпочато на C8 Summit

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Формування міжнародної коаліції з відновлення парку локомотивів "Укрзалізниці" розпочато на C8 Summit
Фото: Укрзалізниця

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України та "Укрзалізниця" на саміті "Карпатська вісімка" (C8 Summit) у Буковелі почали формувати міжнародну коаліцію підтримки української залізниці: перший напрям такої підтримки – посилення локомотивного парку які сильно страждає від російських ударів, заявив міністр Микола Калашник.

"У межах Карпатської вісімки досягнуто принципової домовленості про $100 млн грантового фінансування за проєктом RELINC спільно з МБРР. Кошти плануємо спрямувати на закупівлю вживаних локомотивів на зовнішніх ринках", – написав він у Facebook.

За даними "Укрзалізниці", від початку повномасштабного вторгнення вже пошкоджено 533 її локомотивів та 75 локомотивів приватних промислових підприємств, тому залізниці потрібно не лише відновлювати те, що втрачено, а й нарощувати локомотивний парк.

Наразі Словаччина погодилася передати Україні три електричні локомотиви.

"Також попередньо погодили спрямування EUR130 млн у межах проєкту UZ Energy на критичні потреби та посилення енергетичної стійкості "Укрзалізниці", – описав Калашник другий напрям роботи коаліції – щодо посилення енергетичної стійкості компанії.

Відповідні угоди планується підписати до кінця вересня.

#укрзалізниця #локомотиви #коаліція
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