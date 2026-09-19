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Економіка

Райффайзен Банк та Мінекономіки підписали два меморандуми на C8 Summit з підготовки інвестпроєктів на EUR20 млн

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Меморандуми про співпрацю щодо механізму Project Preparation Facility (PPF) та щодо підтримки проєктів у сфері проєктного та експортного фінансування Карпатського регіону підписали Райффайзен Банк та Міністерство економіки та довкілля України на установчому Карпатському саміті (C8 Summit) у Буковелі у суботі.

"Україна переходить до етапу, коли ключовим фактором успіху є не кількість ідей, а якість підготовлених проєктів та здатність швидко залучати під них фінансування. Ми хочемо створити ефективний механізм, який допоможе бізнесу та громадам перетворювати перспективні ініціативи на проєкти, готові до реалізації", – наводяться у пресрелізі банку слова його голови правління Наталії Гуріної.

Зазначається, що другий меморандум зосереджений на підготовці проєктів у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. Пілотна ініціатива передбачає формування портфеля проєктів із сукупним потенційним обсягом фінансування до EUR20 млн.

Пріоритетними напрямами визначено енергетику, логістику, агропереробку, виробництво продукції з доданою вартістю, туризм, медицину та муніципальну інфраструктуру.

Предметом першого меморандуму є визначення рамкових засад співпраці для залучення банківської експертизи до ідентифікації, первинної експертної оцінки та підготовки потенційних інвестиційних проєктів, що відповідають державним пріоритетам відновлення та економічного розвитку.

Ця співпраця націлена на формування проєктного портфеля з перспективних проєктів приватного сектору та проєктів публічно-приватного партнерства, надання власникам проєктів раннього зворотного зв'язку щодо фінансової життєздатності проєктів та розвиток партнерств з інвесторами та фінпосередниками.

"Це важливий крок від планування до конкретних результатів для економіки країни", – додала Гуріна.

#меморандум #райффайзен #мінекономіки #с8
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