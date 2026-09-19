Україна потребує лідерства МВФ для фінансування держбюджету-2027 – зустріч глави Мінфіну та директорки Фонду

Подальша реалізація програми розширеного фінансування EFF, підготовка державного бюджету на 2027 рік, забезпечення зовнішнього фінансування, а також прогрес України у виконанні структурних реформ стали ключовими темами зустрічі між міністром фінансів Сергієм Марченком та директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою на полях неформальної зустрічі міністрів економіки та фінансів ЄС (ECOFIN) у Дубліні.

"Сьогодні наше ключове завдання – забезпечити достатній, ритмічний і передбачуваний обсяг зовнішнього фінансування на 2027 рік. У цьому контексті лідерство МВФ є надзвичайно важливим для консолідації підтримки з боку всіх наших міжнародних партнерів", – наводяться у релізі Мінфіну у суботу за результатами слова міністра.

Він наголосив, що програма МВФ залишається ключовим якорем макрофінансової стабільності України та важливим сигналом для міжнародних партнерів щодо послідовності економічної політики.

Зазначається, що сторони приділили окрему увагу фінансовим потребам України у 2027 році, бо агресія РФ триває і дедалі більше впливає на логістику, порти, промислові об'єкти та діяльність бізнесу, безпосередньо обмежує експортні можливості, економічну активність і потенціал надходжень до державного бюджету, а потреби сектору безпеки і оборони залишаються значними.

Згідно із релізом, потреба України у міжнародній підтримці наступного року становитиме близько $52,6 млрд, з яких ще потребують підтвердження $32,6 млрд.

Наразі зовнішнє фінансування очікується за рахунок ресурсів ЄС, країн G7 у межах механізму ERA, МВФ, Світового банку, Великої Британії та інших партнерів.

Українська сторона наголосила на важливості активної ролі Фонду в консолідації передбачуваних і справедливо розподілених зобов'язань між країнами G7, ЄС та іншими партнерами, йдеться у релізі.

У Мінфіні додали, що сторони окремо обговорили прогрес України у виконанні структурних маяків програми EFF, й Марченко підтвердив налаштованість Києва на подальше виконання зобов'язань у межах програми та впровадження реформ необхідних для євроінтеграції. У цьому плані згадувалося, що цього тижня Верховна Рада в першому читанні ухвалила 7 законопроєктів із переліку критично необхідних для продовження міжнародної фінансової допомоги та інтеграції в ЄС.

Як повідомлялося, у лютому 2026 року виконавча рада МВФ схвалила нову чотирирічну програму EFF для України обсягом $8,1 млрд на 2026-2029 роки. У липні Фонд завершив перший перегляд програми та виділив другий транш близько $690 млн, що довело загальний обсяг отриманого фінансування за новою програмою до $2,2 млрд.

Разом з тим зафіксовано порушення строків виконанні частини структурних маяків програми. Оновлена за результатами першого перегляду програма EFF поповнилася вісьмома структурними маяками, сім з них – фіскальні.

Місія МВФ наприкінці серпня – на початку вересня здійснила тижневий візит до Києва для зустрічей з українською владою та іншими зацікавленими сторонами для обговорення стану співпраці. Офіційно результати візиту не оголошувалися.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", другий перегляд програми, який у програмі заплановано на вересень, може бути відкладений та об'єднаний із третім переглядом ближче до кінця року. За їх результатами Україна може отримати відповідно SDR0,50 млрд (близько $0,7 млрд) та SDR0,70 млрд (близько $0,95 млрд).